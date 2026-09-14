Šetnjom "Koraci sjećanja" od Narodnog pozorišta do Hrama Hrista Spasitelja, uz transparent "Gdje su nestali", na Dan poginulih i nestalih ukazano je na sporo rješavanje ovog problema.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac ukazala je na zastoj u traženju nestalih Srba i zaražila od institucija Republike Srpske da zajedno formiraju kancelariju koja će na entitetskom niovu se baviti ovim teškim pitanjem.

Šetnjom "Koraci sjećanja" od Narodnog pozorišta do Hrama Hrista Spasitelja, uz transparent "Gdje su nestali", na Dan poginulih i nestalih ukazano je na sporo rješavanje ovog problema.

Graorčeva je istakla da su za 18 godina Instituta za nestala lica BiH pronađena i identifikovana posmrtni ostaci samo 83 lica.

Naglasila je da Republika Srpska traži još 1.608 nestaih, od čega je 351 žena, desetoro djece, ukupno 975 civila i 608 časnih srpskih boraca čiji se posmrtni ostaci nalaze skriveni u masovnim i pojedinačnim grobnicama ili im se ne zna trag.

"Ovo je dan kada se porodice prisjećaju najmilijih i kada je pitanje nestalih na nama da ga aktuelizujemo i da sa onima koji nam mogu pomoći pronađemo rješenje", rekla je Graorac.

Prethodno su predatavnici Republičke organizacije porodica zarobljenih i poguulih boraca i nestalih civila povodom Dana poginulih i nestalih Republike Srpske položili vijenac na spomen-kosturnicu na Novom groblju.

Član ove organizacije Marko Grabovac rekao je da je spor proces traženja nestalih i naglasio da je Republike Srpska najmanje kriva za to već da su najodgovornije institucije na nivou BiH.

Iako srpska strana aktivno radi na rješavanju ovog problema i daje do znanja pravosuđu da se proces ubrza, Grabovac je naveo da posljednjih godina nema napretka, jer se zavisi od Tužilaštva i Instituta za nestale BiH.

Vidi opis "Gdje su nestali?": U Banjaluci obilježen Dan poginulih i nestalih (FOTO) БАЊАЛУКА, 14. СЕПТЕМБРА /СРНА/ - Поводом Дана Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Srna/Borislav Zdrinja Br. slika: 14 14 / 14

Savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić rekao je da mlade generacije treba da čuvaju sjećanje na nestale i poginule u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, kako njihova žrtva ne bi bila uzaludna.

Romić je poručio da svaka porodica nakon bilo kakvog stravičnog sukoba u istoriji zaslužuje da na dostojan način sahrani ili bar sazna gdje se nalaze posmrtni ostaci najmilijih.

On je naveo da posebno ohrabruje činjenica da je danas u Banjaluci veliki broj učenika na obilježavanju Dana nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

"Ukoliko nam budući potomci ne budu pamtili heroje koji su svoje živote ugradili u Republiku Srpsku i za čijim posmrtnim ostacima još tragamo, onda će njihova žrtva biti uzaludna", rekao je Romić novinarima i naglasio da je potrebno istrajati na pravu i pravdi, koja je na strani ljudi koji traže posmrtne ostatke najmilijih iz Republike Srpske.

Povodom Dana poginulih i nestalih u Reopublici Srpskoj u Hramu Hrista Spasitelja služen je parastos, a potom položeni vijenci na centralni spomenik poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

(Srna/Mondo)