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Srpska i dalje traga za 1.616 osoba: Karan - Institucije Srpske istrajaće u pronalasku nestalih

Srpska i dalje traga za 1.616 osoba: Karan - Institucije Srpske istrajaće u pronalasku nestalih

Autor Dragana Božić
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da se na Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske odaje dužna počast svim poginulim borcima i civilima, sa posebnim pijetetom prema onima za čijim se posmrtnim ostacima i danas traga.

U Srspkoj obilježen Dan nestalih Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

"Dok god postoji ijedna porodica koja ne zna gdje počiva njen najmiliji, naša je dužnost da ne prestanemo da tražimo odgovore i istinu. Traganje za nestalima nije tehničko ili administrativno pitanje to je pitanje pravde, ljudskog dostojanstva i odnosa prema žrtvama i njihovim porodicama", naglasio je Karan.

Predsjednik Srpske je istakao da mnoge porodice, koje već decenijama žive sa neizvjesnošću i bolom, zaslužuju istinu, odgovore i pravo da svoje najmilije pronađu.

"Institucije Republike Srpske nastaviće da čuvaju sjećanje na poginule i istrajavati u pronalaženju nestalih, te njegovati istinu o Odbrambeno-otadžbinskom ratu. To je naša trajna obaveza prema onima koji su stradali, prema njihovim porodicama, ali i prema generacijama koje dolaze", zaključio je Karan.

Dan nestalih obilježava se u Petrovu, gdje su danas, kod Spomen-krsta poginulim borcima na Ozrenu i kod spomenika najmlađem borcu Vojske Republike Srpske Spomenku Gostiću položeni vijenci i cvijeće.

Vijenac su u ime institucija Republike Srpske položili predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.

U ime Srbije vijenac su položili državni sekrtar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić.

Cvijeće su položile brojne delegacije udruženja od javnog interesa proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Prethodno je lokalno sveštenstvo kod Spomen-krsta na Ozrenu služilo parastos za poginule borce.

U bazi podataka Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica do sada su prijavljena 5.773 nestala lica. Republika Srpska i dalje traga za 1.616 lica, od kojih je 981 civil i 10 djece.

U temelje Republike Srpske život je ugradilo 23.749 boraca i 6.481 civil, a najveća stradanja bila su tokom 1992. godine, kada je bilo oko 13.000 srpskih žrtava.

Obilježavanje Dana nestalih kao događaj od republičkog značaja organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. 

(Srna/Mondo)

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Dan nestalih Republika Srpska

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