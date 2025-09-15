logo
Banjaluka: 1616 stolica za nestale u ratu (FOTO, VIDEO)

Banjaluka: 1616 stolica za nestale u ratu (FOTO, VIDEO)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

U centru Banjaluke postavljeno je 1616 praznih stolica, sa imenima nestalih civila i vojnika u ratu, koji nikad nisu pronađeni.

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Banskom dvoru se u podne održava javna tribina o procesu traženja nestalih "Gdje je, hoću da znam".

Upravo ta poruka ispisana je na lecima koji su danas u centru Banjaluke postavljeni na prazne, bijele stolice, koje su postavljene od parkića kod Hrama Hrista Spasitelja, pa kroz Gospodsku ulicu, simbolišu sve one o čijoj se sudbini i dalje ništa ne zna.

Posmrtni ostaci neidentifikovanih civila i vojnika nalaze se u spomen-kosturnicama u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.

Vijence su kod Spomen-kosturnice na Novom groblju i na groblju "Sveti Pantelija" u Banjaluci položili članovi porodica poginulih i nestalih, te predstavnici boračkih organizacija, a služen je i parastos u Hramu Hrista Spasitelja.

(MONDO)

