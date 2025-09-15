U centru Banjaluke postavljeno je 1616 praznih stolica, sa imenima nestalih civila i vojnika u ratu, koji nikad nisu pronađeni.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Banskom dvoru se u podne održava javna tribina o procesu traženja nestalih "Gdje je, hoću da znam".

Upravo ta poruka ispisana je na lecima koji su danas u centru Banjaluke postavljeni na prazne, bijele stolice, koje su postavljene od parkića kod Hrama Hrista Spasitelja, pa kroz Gospodsku ulicu, simbolišu sve one o čijoj se sudbini i dalje ništa ne zna.

Posmrtni ostaci neidentifikovanih civila i vojnika nalaze se u spomen-kosturnicama u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.

Vijence su kod Spomen-kosturnice na Novom groblju i na groblju "Sveti Pantelija" u Banjaluci položili članovi porodica poginulih i nestalih, te predstavnici boračkih organizacija, a služen je i parastos u Hramu Hrista Spasitelja.

Vidi opis Banjaluka: 1616 stolica za nestale u ratu (FOTO, VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 19 / 19

(MONDO)