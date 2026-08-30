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Međunarodni dan nestalih: U BiH se još traga za više od 7.500 osoba

Međunarodni dan nestalih: U BiH se još traga za više od 7.500 osoba

Autor Dragana Božić
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U BiH se 31 godinu od završetka rata kao nestalo vodi više od 7.500 ljudi, saopšteno je iz UN u BiH povodom Međunarodnog dana nestalih.

U BiH se još traga za više od 7.500 osoba Izvor: radvanyifx/iStockphoto

Upućen je poziv na nastavak predanih napora na pronalasku i identifikaciji nestalih.

"Prijavljeno je oko 31.500 osoba koje su nestale tokom rata, a više od 75 odsto je u međuvremenu pronađeno i identifikovano", saopšteno je iz UN u BiH.

Iz UN u BiH su napomenuli da je utvrđivanje okolnosti nestanka i sudbine nestalih osoba od ključnog značaja za ostvarivanje prava žrtava i njihovih porodica na istinu, pravdu, pravne lijekove i reparaciju.

"To je ujedno važan dio kontinuiranih napora BiH na suočavanju sa nasljeđem sukoba, te izgradnji trajnog mira i pomirenja", ocijenili su iz UN u BiH i dodali da ostaju posvećeni pružanju podrške naporima usmjerenim na zaštitu i ostvarivanje prava žrtava i njihovih porodica.

Ove godine se obilježava 20 godina otkako je Generalna skupština UN usvojila Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka, koja je jedini univerzalni međunarodni ugovor posvećen sprečavanju prisilnih nestanaka, istraživanju slučajeva i utvrđivanju sudbine nestalih osoba.

U bazi podataka Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica do sada su prijavljena 5.773 nestala lica. Republika Srpska i dalje traga za 1.616 lica, od kojih je 981 civil i 10 djece. 

(Srna)

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