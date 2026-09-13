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"Svi me gnjave da to uradim": Tramp ukida carine na irski viski

"Svi me gnjave da to uradim": Tramp ukida carine na irski viski

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je na kraju golf turnira u Irskoj da planira da ukine carinu od 15 odsto na irski viski.

tramp obećao ukidanje carina na irski viski Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia

Tramp je tokom ceremonije dodjele trofeja na Otvorenom prvenstvu Irske rekao da su ga svi pitali o tome, uključujući pojedine igrače golfa.

"Svi me gnjave da to uradim. A ja kažem: U ime SAD, ukinuću carine na irski viski", rekao je američki predsjednik.

Irski viski se trenutno suočava sa carinom od 15 odsto koju je Tramp uveo na uvoz iz EU. Tramp je u maju objavio da ukida određene carine na britanski viski, što uključuje škotski viski i žestoka pića proizvedena u Sjevernoj Irskoj.

Trampova iznenađujuća objava na kraju turnira dočekana je glasnim pozdravima i ovacijama publike, prenio je AP.

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Tagovi

Donald Tramp viski carine

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