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Teška nesreća kod Mostara: Poginuo motociklista, njegova saputnica se bori za život

Teška nesreća kod Mostara: Poginuo motociklista, njegova saputnica se bori za život

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Četrdesetosmogodišnji motociklista podlegao je povredama u Univerzitskoj kliničkoj bolnici u Mostaru nakon sudara sa automobilom, dok se njegova saputnica (46) bori za život.

Motociklista poginuo kod Mostara Izvor: Shutterstock

Zdravstveno stanje žene je teško i životno je ugrožena, rekla je portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš za portal "Bljesak info".

Saobraćajna nesreća dogodila se danas 14.35 časova u mjestu Miljkovići. U njoj su učestvovali automobil "opel" i motocikl BMV.

Usljed teških povreda motociklista i njegova saputnica prevezeni su u bolnicu u Mostaru, ali uprkos naporima ljekara vozaču motocikla nije bilo pomoći. 

(Srna)

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Tagovi

Mostar saobraćajna nesreća

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