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Aktivan požar na Čvrsnici: Borba sa vatrom još traje, potreban angažman "er traktora"

Aktivan požar na Čvrsnici: Borba sa vatrom još traje, potreban angažman "er traktora"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Požar na planini Čvrsnici još je aktivan, gori šuma, trava i nisko rastinje, zbog čega je i dalje potreban angažman "er traktora", objavila je Federalna uprava civilne zaštite.

Aktivan požar na planini Čvrsnici Izvor: Vatrogasci Trebinje

Na gašenju požara, koji je juče lokalizovan na području opštine Jablanica, bili su angažovani pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica, dok je "er traktor" izvršio šest preleta.

Vatrogasci su obišli požarište tokom večeri, te je utvrđeno da aktvino gori kleka, tako da je i dalje potreban angažman "er traktora".

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Tagovi

požar čvrsnica

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