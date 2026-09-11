Podignuta optužnica zbog tragičnog požara u Domu penzionera u Tuzli: Sedam osoba odgovorno za smrt 15 štićenika

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv sedam lica zbog niza teških propusta koji su doveli do katastrofalnog požara u Domu penzionera u Tuzli, kada je 4. novembra 2025. godine smrtno stradalo 15 korisnika, dok je više od 30 osoba povrijeđeno

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Optužnicom su obuhvaćeni bivši direktor ustanove Mirsad Bakalović, zatim šefica jedne od službi i članica Upravnog odbora Zinaida Razić Halilović, te referent protivpožarne zaštite u Domu Mustafa Azabagić. Pored rukovodstva i osoblja ustanove, optužena su i tri lica iz tuzlanske firme "Inproz", Nedim Džambić, Mirsad Zukančić i Jasmin Softić, koji su bili članovi stručnog tima zaduženog za izradu procjene ugroženosti od požara. Sedmi optuženi je Ibrahim Sarajlić, inspektor za zaštitu od požara u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.

Optuženi se terete za teška krivična djela protiv opšte sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti, dok se Bakaloviću na teret stavlja i produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja. Prema navodima Tužilaštva, oni su u periodu od aprila 2021. do novembra 2025. godine grubo prekršili zakonske obaveze i standarde protivpožarne i socijalne zaštite. Iako su znali da je riječ o objektu visokog rizika u kojem boravi 180 korisnika, od čega je 110 teško bolesnih i nepokretnih lica, nisu obezbijedili ni osnovne mjere zaštite.

Uslijed ovakvog nemara, u objektu nije postojao stalni nadzor nad slabo pokretnim osobama, kao ni sistem za rano otkrivanje dima i ugljen-monoksida u sobama. Onemogućeno je pravovremeno uočavanje i lokalizovanje vatre, a objekat nije imao ni adekvatan sistem za odvođenje dima i toplote. Kada je početkom novembra prošle godine u jednoj od soba izbio požar, vatra i toksični gasovi brzo su se proširili. Obdukcijom je potvrđeno da je 15 starijih lica, koji zbog zdravstvenog stanja nisu bili u mogućnosti da se sami zaštite i evakuišu, preminulo od posljedica gušenja ugljen-monoksidom.

Optužnica je dostavljena Kantonalnom sudu u Tuzli na potvrđivanje i temelji se na oko hiljadu materijalnih dokaza i nalazima brojnih vještaka protivpožarne, arhitektonske, građevinske, elektro i medicinske struke. Uz krivične sankcije, Tužilaštvo je predložilo da sud svim optuženima izrekne i mjeru zabrane obavljanja funkcija i srodnih aktivnosti u trajanju od deset godina.