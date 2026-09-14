Pješak teško povrijeđen u Gradišci, udario ga "opel"

Pješak R.K. iz Gradiške teško je povrijeđen kada ga je na Trgu jevrejskih stradanja udarilo vozilo „opel“. Protiv vozača slijedi izvještaj tužilaštvu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pješak R.K. iz Gradiške teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u petak, 11. septembra, u ovom gradu.

Prema informacijama iz Policijske uprave Gradiška, do nezgode je došlo na Trgu jevrejskih stradanja kada je R.K. udarilo vozilo „opel“ kojim je upravljao D.S., takođe iz Gradiške.

Teško povrijeđeni pješak prevezen je na liječenje, dok su policijski službenici obavili uviđaj i preduzeli mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti nezgode.

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka naložio je da protiv D.S. bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje javnog saobraćaja.