logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pješak teško povrijeđen u Gradišci, udario ga "opel"

Pješak teško povrijeđen u Gradišci, udario ga "opel"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Pješak R.K. iz Gradiške teško je povrijeđen kada ga je na Trgu jevrejskih stradanja udarilo vozilo „opel“. Protiv vozača slijedi izvještaj tužilaštvu.

Pješak teško povrijeđen u Gradišci Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pješak R.K. iz Gradiške teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u petak, 11. septembra, u ovom gradu.

Prema informacijama iz Policijske uprave Gradiška, do nezgode je došlo na Trgu jevrejskih stradanja kada je R.K. udarilo vozilo „opel“ kojim je upravljao D.S., takođe iz Gradiške.

Teško povrijeđeni pješak prevezen je na liječenje, dok su policijski službenici obavili uviđaj i preduzeli mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti nezgode.

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka naložio je da protiv D.S. bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje javnog saobraćaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gradiška saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ