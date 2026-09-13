Preokret na Palama: Gradska pijaca ipak nastavlja sa radom, postignut dogovor sa novim vlasnikom

Gradska pijaca na Palama ipak neće biti zatvorena. Uprava je postigla sporazum sa novim vlasnikom Vedranom Vladišićem da pijaca nastavi sa radom.Gradska pijaca na Palama ipak neće biti zatvorena. Uprava je postigla sporazum sa novim vlasnikom Vedranom Vladišićem da pijac

Izvor: Srna/Maja Brčkalo

Gradska pijaca na Palama nastavlja sa radom, nakon što je postignut dogovor sa novim vlasnikom ovog objekta, saopštila je uprava pijace.

"Postigli smo sporazum sa novim vlasnikom i, na veliko zadovoljstvo građana Pala, dogovorili da pijaca nastavi sa istom djelatnošću", istakli su iz uprave Gradske pijace.

Novi vlasnik, kako su naveli, obećao je da će pijaca nastaviti sa radom, a zakupci će dalji angažman dogovoriti sa njim.

Juče je saopšteno da je pijaca prodata fizičkom licu Vedranu Vladišiću, te da će, zbog prestanka poslovanja, biti zatvorena.

Uprava pijace navela je da su tokom višemjesečnih napora pokušavali da pronađu rješenje koje bi omogućilo njen opstanak i nastavak rada, ali da su se u međuvremenu pojavile okolnosti zbog kojih više nisu bili u mogućnosti da nastave poslovanje.

Rješenje je danas, ipak, pronađeno na čemu su zahvalnost iskazali i zakupci tezgi.