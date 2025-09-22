logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trgovci sa stočne pijace: Od goveda i konja ostale samo kokoške i patke

Trgovci sa stočne pijace: Od goveda i konja ostale samo kokoške i patke

Autor Dušan Volaš
0

Na stočnoj pijaci u naselju Lazarevo moguće je kupiti gotovo sve - "od igle do lokomotive", ali u ponudi uopšte nema stoke, ne računajući nekoliko kokošaka i pataka, koje je izložio jedan trgovac.

pijaca.JPG Izvor: YouTube/Screenshot

Odjeća, obuća, voće, povrće, automobilske gume i ostala oprema za automobile, alat, satovi i knjige samo su dio bogatog i raznovrsnog asortimana na lokaciji koja je ranije vrvjela od konja, goveda, prasadi…

Nekada su, pričaju trgovci, stočari sa Manjače i drugih krajeva nadomak Banjaluke ovdje dovodili stoku i prodavali je, ali su takve scene sada nezamislive.

"Ja na ovom istom mjestu prodajem svoje proizvode još od 2008. godine. Prije je ovdje bilo i stoke za kupovinu, a danas gotovo da nema nijedan štand. Nažalost, stanje se ne mijenja već godinu dana", rekao je jedan trgovac na gradskoj pijaci.

Umjesto farmerskih, pijacom danas odjekuju glasovi ostalih trgovaca, koji se bore ko će prodati vrećicu paprika i drugog povrća za zimnicu. Tezge su pune, tu nema dileme, ali izostanak onoga što je nekada činilo osnovu ovog mjesta je, pričaju trgovci, ono što je zabrinjavajuće.

"Nažalost, stoka se ne prodaje više kao prije. Sjećam se vremena kada su ovdje krave i svinje masovno kupovane, nije se moglo proći od kupaca", prisjeća se jedan stariji prodavac.

Uzrok je, kako ističu trgovci, suvišno i tražiti jer je jasno da je riječ o širem društvenom problemu.

Ipak, naznaka prošlog vremena i dalje postoji - mali štand sa živinom. Na ovom štandu ne prodaju ni plastiku, niti gume, već kokoške i patke koje su za neke podsjetnik na vremena kada je pijaca zaista bila stočna. Ljudi ga danas jedva primijete.

"Prodaja varira, jedan utorak prodam sve, a drugi ništa. Ovdje sam godinama i nije problem u pijaci, nego u ljudima. Oni sada mlijeko i meso kupuju u marketima", ističe prodavac živine.

Inače, tradicionalno su na ovu pijacu ne tako davno dolazili brojni farmeri i nalazili kupce. Ova lokacija obuhvata dio za prodaju stoke, kako krupne, tako i sitne, a zatim i za auto-pijacu, koja nedjeljom ima širok izbor polovnih automobila.

Na istoj lokaciji je i kvantaška pijaca, snabdjevena svježim poljoprivrednim proizvodima i životnim namirnicama, te robna pijaca - specijalizovana za trgovinu proizvoda robe široke potrošnje.

(Nezavisne)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka pijaca

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ