Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu u Zemunu: Poznanika teško ranio hicem u grudi

Petar Guzijan, zloglasni Mali Cuner i sin ubijenog vođe beogradskog podzemlja Jovana Guzijana Cunera, uhapšen je u Zemunu nakon što je teškim ranjavanjem u grudi jedva ostavio živog poznanika iz BiH.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović /Shutterstock/Krestofell

Policija je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva Srbije, uhapsila Petra Guzijana, koji se sumnjiči da je juče oko 17.30 časova u zemunskom naselju Altina teško ranio Branka B. (46) iz Bosne i Hercegovine.

Guzijan je, podsjetimo, nakon pucnjave pobjegao, a policija je za njim tragala.

Ubrzo nakon incidenta, telefonom se javio policiji i potvrdio da je upravo on ispalio hitac koji je pogodio njegovog poznanika u grudi. Prema navodima osumnjičenog, do ranjavanja je došlo slučajno.

Uhapšeni je poznat po nadimku Mali Cuner, po pokojnom ocu Jovanu Guzijanu Cuneru.

Jovan Guzijan bio je poznat u podzemlju, a 5. oktobra 2002. godine ubili su ga, prema navodima iz dostavljenog teksta, pripadnici takozvanog zemunskog klana na auto-putu.

Ranjeni muškarac operisan

Branko B. je nakon pucnjave sa teškom prostrelnom ranom u predjelu grudi hitno prevezen u KBC “Zemun”.

Zahvaljujući brzoj intervenciji ljekarskog tima, operisan je i nalazi se u stabilnom stanju.

(Kurir/MONDO)