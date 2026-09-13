Poznata trasa saobraćajnice Banjaluka–Čelinac: Početak izgradnje ćemo još čekati

Poznato je kuda će prolaziti nova saobraćajnica koja će povezati Banjaluku i Čelinac

Izvor: Srna/Nenad Bereta

Buduća saobraćajnica koja će povezati Čelinac sa banjalučkim naseljem Česma i novoizgrađenim mostom preko Vrbasa imaće trasu koja će prolaziti kroz više lokacija na području Banjaluke i Čelinca.

Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora „Puteva Republike Srpske“, pojasnio je kuda će prolaziti planirana saobraćajnica i šta je potrebno uraditi prije početka izgradnje.

Dionica obuhvata novoizgrađeni most u banjalučkom naselju Česma, nakon čega će trasa prolaziti Ulicom Petra Velikog, gdje je planirana izgradnja kružne raskrsnice.

„Nakon nje, saobraćajnica se nastavlja u kontinuitetu preko nasipa na desnoj obali Vrbanje, zatim preko novog mosta preko rijeke Vrbanje te dalje poljem do ukrštanja sa ulicom Vladislava Skarića“, naveo je Janković.

Od tog mjesta trasa će se nastaviti pozadinom parcela neposredno iza industrijske zone Incela, a potom izlaziti na lokaciju između pekare Biser i Srpske pravoslavne crkve, gdje će biti spojena sa magistralnim putem M4, na pravcu Rebrovac–Čelinac–Kotor Varoš.

Planirana još jedna kružna raskrsnica

Janković je rekao da je i na tom mjestu planirana izgradnja kružne raskrsnice.

Prije početka radova potrebno je izraditi urbanističko-tehničke uslove, plan parcelacije i glavni projekat, kako bi se mogli riješiti imovinski odnosi i pristupiti građevinskim radovima.

„Predstoji nam izrada urbanističko-tehničkih uslova, plana parcelacije, a kako bismo mogli rješavati imovinske odnose, izradu glavnog projekta, i da bismo pristupili građevinskim radovima“, rekao je Janković.

Prema njegovim riječima, ako sve bude teklo u najboljem mogućem scenariju, radovi bi mogli početi za 12 do 18 mjeseci.

„Finansijska sredstva smo djelimično obezbijedili, a kad dođu radovi, ona će biti potpuno obezbijeđena za izgradnju ovog dijela zaobilaznice“, naveo je Janković.

Računska brzina 80 kilometara na čas

Planirana saobraćajnica imaće računsku brzinu od 80 kilometara na čas, uz dvije saobraćajne trake širine po tri metra i dvije pješačke staze širine po jedan i po metar.

Ukupna širina saobraćajnice iznosila bi devet metara, u skladu sa idejnim rješenjem.

Janković je istakao da je sadašnja trasa izabrana nakon izrade četiri idejna rješenja i da se pokazala kao najpovoljnija.

„Ova trasa je usvojena nakon izrade četiri idejna rješenja i pokazala se kao najpovoljnija, tj. zahtijevala bi najmanje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno ne bi se uklanjao nijedan objekat na postojećoj i na novoj dionici“, istakao je Janković.