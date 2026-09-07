Tuča u Čelincu: Osam uhapšenih, među njima dva maloljetnika

Osam lica uhapšeno je nakon tuče koja se dogodila u noći između subote i nedjelje u jednom ugostiteljskom objektu u Čelincu, a među uhapšenima su i dva maloljetnika.

Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, uhapšeni su F.Đ. i jedno maloljetno lice iz Čelinca zbog sumnje da su počinili krivično djelo teška tjelesna povreda, dok su M.A, D.P, M.P, F.K, G.M. i još jedno maloljetno lice uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo učestvovanje u tuči.

"Policiji je oko 2.10 časova prijavljeno da je neposredno prije toga u toaletu ugostiteljskog objekta u Čelincu, a potom i na parkingu, više nepoznatih muškaraca napalo muškarca iz Čelinca. On je zadobio povrede u predjelu lica i nosa, nakon čega mu je ljekarska pomoć ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske", saopštila je policija.

Operativnim radom policija je utvrdila da se u vezu sa napadom mogu dovesti uhapšena lica. Na mjestu događaja izvršen je uviđaj, a izuzeti su i dokazi koji mogu biti povezani sa izvršenjem krivičnih djela.

Alkotestiranjem je kod jednog maloljetnika utvrđeno 1,11 promila alkohola u organizmu, dok je kod F.Đ. izmjereno 0,29 promila. M.A. je imao 1,99 promila, D.P. 0,49, a G.M. 0,11 promila alkohola u organizmu.

Konobaru D.K. iz Čelinca biće uručen prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 25. Zakona o javnom redu i miru.

Sve mjere i radnje prema maloljetnim licima preduzimaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima Republike Srpske.

O svemu su obaviješteni dežurni tužilac i tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji su naložili preduzimanje neophodnih mjera i radnji.

(Mondo)