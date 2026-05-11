Tuča ispred kafića u Zvorniku: Uhapšena tri muškarca

Muškarci iz Zvornika čiji su inicijali S.E, Ž.S. i D.S. uhapšeni su zbog fizičkog napada na sugrađanina N.S, saopšteno je danas iz zvorničke Policijske uprave.

Policijskoj stanici Zvornik prijavljeno je juče da su navedena lica narušavala javni red i mir ispred ugostiteljskog objekta na području grada i fizički napala N.S.

Policija je sankcionisala ova četiri lica.

Muškarac iz Prijedora čiji su inicijali D.M. uhapšen je jer pijan vozio automobil.

Izvršenim alko-testiranjem kod njega je utvrđeno 2,10 promila alkohola u krvi.

Uhapšen je i vozač G.M. iz Zvornika kod koga je utvrđen 3,01 promil alkohola u krvi.

Oba vozača su prekršajno sankcionisana.

