Uhapšena tri lica nakon tuče na skupu u Petrovu: Dvojica policajaca povrijeđena

Nakon tuče na javnom skupu u Petrovu uhapšena su tri lica. Jedan osumnjičeni napao je dvojicu policajaca i nanio im lake povrede.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija je u Petrovu uhapsila tri lica nakon narušavanja javnog reda i mira tokom javnog skupa, pri čemu su dvojica policijskih službenika zadobila lake tjelesne povrede.

Policijski službenici Policijske stanice Petrovo i Jedinice Žandarmerije juče, 27. avgusta, lišili su slobode P.G. iz Doboja zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje“.

M.G. iz Doboja i Z.S. iz Petrova uhapšeni su zbog prekršaja iz oblasti Zakona o javnom redu i miru.

Policiji je juče oko 19.10 časova prijavljeno da je u improvizovanom ugostiteljskom objektu, tokom javnog skupa na području opštine Petrovo, došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom više lica.

Policajci su na licu mjesta zatekli Z.S., koji se oglušio o zakonito naređenje policijskog službenika i nastavio da narušava javni red i mir nepristojnim ponašanjem. On je potom uhapšen.

Tokom daljeg postupanja, P.G. je fizički napao dvojicu policijskih službenika i nanio im lake tjelesne povrede.

M.G. je, kako je saopšteno, ometao policijske službenike prilikom hapšenja P.G. i oglušio se o zakonito naređenje policijskog službenika, nakon čega je i on lišen slobode.

Povrijeđenim policijskim službenicima ukazana je medicinska pomoć u Domu zdravlja u Petrovu, gdje su im konstatovane lake tjelesne povrede.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mjere i radnje.