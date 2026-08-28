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U akciji „Kalibar“ pronađeno oružje i municija: Pretresene tri lokacije u Laktašima

U akciji „Kalibar“ pronađeno oružje i municija: Pretresene tri lokacije u Laktašima

Autor Haris Krhalić
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Policija je u okviru akcije „Kalibar“ pretresla tri lokacije u Laktašima i pronašla vojne puške, municiju, bajonete i drugo oružje.

oružje laktaši Izvor: MUP RS

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka juče su u okviru operativne akcije „Kalibar“ izvršili kriminalističku obradu Z.P. i D.P. iz Laktaša zbog sumnje da su počinili krivično djelo „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

Na osnovu naredbi Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, policija je istog dana pretresla tri lokacije na području Laktaša.

Tom prilikom pronađene su i oduzete dvije vojne puške, puška ručne izrade i vazdušna puška, kao i više komada puščane i pištoljske municije.

Policija je pronašla i tri bajoneta, više komada patrona za lovačku pušku, pribor za čišćenje oružja, kao i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv Z.P. i D.P. biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

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oružje Laktaši

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