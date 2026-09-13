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Danas sunčano i toplo, ali stiže naoblačenje

Danas sunčano i toplo, ali stiže naoblačenje

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U BiH danas pretežno sunčano i prijatno toplo, uz postepeno naoblačenje sa sjevera. Na jugu jaka bura.

Vrbas Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH danas će biti pretežno sunčano i prijatno toplo uz postepeno naoblačenje koje će se širiti od sjevera ka jugu i istoku.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Na jugu umjerena do jaka bura, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, na jugu do 29, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je u Srpskoj i FBiH jutros malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Sokolac tri, Han Pijesak pet, Šipovo šest, Bugojno, Ribnik i Čemerno sedam, Ivan-sedlo, Srebrenica, Kneženo i Mrkonjić Grad osam, Tuzla, Rudo i Foča devet, Bihać, Jajce, Sarajevo, Gacko, Novi Grad i Prijedor 10, Sanski Most, Višegrad, Srbac, Banjaluka i Doboj 11, Bijeljina 12, Livno, Bileća i Mrakovica 13, Trebinje 18, Neum 20 i Mostar 21 stepen Celzijusov.

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