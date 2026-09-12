Trišić Babić: Delegacija Srpske ide u Izrael, slijede prve investicije

Ana Trišić Babić najavila je novu posjetu delegacije Republike Srpske Izraelu, gdje će biti dogovoreni modeli saradnje i prve vidljive izraelske investicije u Srpskoj.

Izvor: Borislav Zdrinja

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić rekla je da delegacije Republike Srpske iduće sedmice ponovo ide u Izrael, gdje će dogovoriti načine saradnje i prve vidljive investicije Izraela u Republici Srpskoj.

Trišić Babić je podsjetila da je nedavno sa predsjednikom Miloradom Dodikom, na poziv Upravnog odbora Fondacije pokojnog Šimona Peresa, prisustvovala komemorativnom skupu povodom deset godina od njegove smrti i da je to bio pravi povod zbog kojeg su otišli u Izrael.

"Međutim, bila nam je velika čast i zadovoljstvo što smo dobili i poziv američkog ambasadora da prisustvujemo velikom prijemu i obilježavanju 250 godina nezavisnosti SAD u Ambasadi SAD u Jerusalimu", navela je ona za "Srpskainfo".

Naglasila je da ambasador Majk Hakebi nije običan ambasador, te da je to čovjek koji je dugo aktuelan u političkom životu SAD.

"On je prvi imenovani ambasador predsjednika /SAD Donalda/ Trumpa u jednoj državi i neko ko je, praktično, 24 sata u vezi s Bijelom kućom i Vašingtonom, jer su SAD jedan od strateških partnera Izraela. Dakle, to nije bio običan poziv.

Meni je bila čast i zadovoljstvo što je neko prepoznao da sam u tom trenutku osoba koja dolazi iz Republike Srpske, da smo tu i da nas pozovu. Taj diplomatski prijem ne mogu nazvati običnim. Ovo je bilo nešto potpuno drugačije, mnogo pompeznije i na mnogo većem prostoru", navela je Trišić Babić.

Naglasila je da Izrael jeste poseban partner Republike Srpske, ali on ne lobira za Republiku Srpsku u SAD.

"Ne tražimo od Izraela da govori svojim glasom o Republici Srpskoj. Od njih dobijamo ono što nam zaista treba – oni nam otvore vrata, a mi sami zastupamo stavove Republike Srpske. Dakle, to je bila prilika i čast. Nije uobičajeno da se neko, kada se nađe na teritoriji druge države, pozove na američki prijem na takvom nivou", rekla je Trišić Babić.

Ona je naglasila da Republika Srpska i Izrael nemaju odnose od juče i nisu ti odnosi sada intenzivirani zbog toga što, kako neki zli jezici vole da komentarišu, Republika Srpska pokušava da se približi Izraelu kako bi otvorio vrata u SAD.

"To nije tačno. Ko god prati odnose između Republike Srpske i Izraela zna da smo mi još prije 20 godina otvorili jedno od prvih predstavništava, na koja smo imali pravo po Dejtonskom sporazumu, upravo u Jerusalimu. Naši kontakti, veze i prijateljstvo s Izraelom veoma se pažljivo grade već nekih 20 godina", rekla je ona.

Naglasila je da cijela sadašnja administracija u Izraelu prepoznaje kontinuitet koji Republika Srpska ima prema njima i način na koji su se gradile te veze.

"Jedan od značajnih događaja je i nedavno otvaranje Privredne komore Izraela u Banjaluci. To se desilo nakon januarskog susreta u Izraelu s premijerom Benjaminom Netanjahuom, gdje je on dao nalog svojoj administraciji da se u Banjaluci otvori Privredna komora Izraela. Bilo je razgovora i o otvaranju neke vrste generalnog konzulata, ali Izrael nema ambasadu u BiH. Izrael nas, za sada, pokriva iz Tirane", navela je ona.

Podsjetivši da je potpisala memorandum sa predsjednikom Privredne komore Izraela, pojasnila je da je taj memorandum široka platforma za valorizovanje svih odnosa koje su do sada imali Srpska i Izrael, tako da oni sada dobiju i ekonomsku komponentu.