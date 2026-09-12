Američki predsjednik Donald Tramp započeo je dvodnevnu posjetu Irskoj. Sletio je u Dablin, gdje ga je dočekao zamjenik premijera Sajmon Haris.

Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia

Sletanjem u Dablin Donald Tramp je započeo dvodnevnu posjetu Irskoj, tokom koje će razgovarati sa irskom predsjednicom i premijerom, ali i igrati golf.

Ova vikend posjeta poklapa se sa Irskim openom, velikim golf turniroma koji se održava na obalskom terenu Dunbeg, čiji je vlasnik upravo američki predsjednik.

Vidi opis Tramp stigao u Irsku: Javnost se pribojava reakcije predsjednice, a američki predsjednik samo želi da igra golf Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Clodagh Kilcoyne / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Tramp će se sastati sa predsjednicom Ketrin Konoli, koja ga je u prošlosti oštro kritikovala, između ostalog i zato što je greškom oslovio kao muškarca.

Kako izvještava irski dopisnik "Gardijana" Rori Kerol, ovaj susret podstakao je novinske naslove koji se pitaju: "Šta uopšte može da pođe po zlu?"

Mnogi u Irskoj priželjkuju da Konoli oštro napadne Trampa zbog njegove politike i retorike prema imigrantima i Bliskom istoku. Drugi se pak nadaju da će se uzdržati od kritika kako ne bi isprovocirala gosta koji bi mogao da uzdrma irsku ekonomiju.