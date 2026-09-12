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Tramp stigao u Irsku: Javnost se pribojava reakcije predsjednice, a američki predsjednik samo želi da igra golf

Tramp stigao u Irsku: Javnost se pribojava reakcije predsjednice, a američki predsjednik samo želi da igra golf

Izvor mondo.rs
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Američki predsjednik Donald Tramp započeo je dvodnevnu posjetu Irskoj. Sletio je u Dablin, gdje ga je dočekao zamjenik premijera Sajmon Haris.

donald tramp sletio u irsku Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia

Sletanjem u Dablin Donald Tramp je započeo dvodnevnu posjetu Irskoj, tokom koje će razgovarati sa irskom predsjednicom i premijerom, ali i igrati golf.

Ova vikend posjeta poklapa se sa Irskim openom, velikim golf turniroma koji se održava na obalskom terenu Dunbeg, čiji je vlasnik upravo američki predsjednik.

Tramp će se sastati sa predsjednicom Ketrin Konoli, koja ga je u prošlosti oštro kritikovala, između ostalog i zato što je greškom oslovio kao muškarca.

Kako izvještava irski dopisnik "Gardijana" Rori Kerol, ovaj susret podstakao je novinske naslove koji se pitaju: "Šta uopšte može da pođe po zlu?"

Mnogi u Irskoj priželjkuju da Konoli oštro napadne Trampa zbog njegove politike i retorike prema imigrantima i Bliskom istoku. Drugi se pak nadaju da će se uzdržati od kritika kako ne bi isprovocirala gosta koji bi mogao da uzdrma irsku ekonomiju.

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Irska Donald Tramp

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