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Tramp predložio da se Ormuski moreuz preimenuje u "Trampov moreuz" 2

Tramp predložio da se Ormuski moreuz preimenuje u "Trampov moreuz"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Američki predsjednik Donald Tramp predložio je da se Ormuski moreuz preimenuje u "Trampov moreuz" i poručio da će cijene nafte pasti nakon pobjede SAD nad Iranom.

Tramp želi novo ime za Ormuski moreuz: "Treba da ga nazovemo Trampov moreuz" Izvor: Bonnie Cash / CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp predložio je da se Ormuski moreuz preimenuje u Trampov moreuz.

"Mislim da bi trebalo da ga nazovemo Trampov moreuz", rekao je Tramp na konvenciji republikanaca u Teksasu.

On je dodao da je uvjeren da će cijene nafte pasti nakon što SAD pobijede u ratu sa Iranom.

Tramo je istakao da Sjedinjene Države kontrolišu Ormuski moreuz, koji je glavna ruta za tranzit nafte do globalnih tržišta.

Tramp je tokom drugog mandata pokrenuo više promjena naziva američkih geografskih i javnih institucija. Među najpoznatijima su preimenovanje Meksičkog zaliva u "Američki zaliv" i vraćanje naziva "Maunt Mekinli" najvišem vrhu Sjeverne Amerike, koji je od 2015. nosio ime Denali.

Administracija je potom vratila i ranije promijenjene nazive devet vojnih baza, uključujući Fort Brag i Fort Benin, a u avgustu 2026. godine Tramp je predložio i da se jezero Ontario u SAD naziva "Jezero Amerika".

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Tagovi

Ormuski moreuz Donald Tramp

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Komentari 2

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Darko

Legenda!:)

Brko

Odlazi sotono!

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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