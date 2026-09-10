Tramp predložio da se Ormuski moreuz preimenuje u "Trampov moreuz"

Američki predsjednik Donald Tramp predložio je da se Ormuski moreuz preimenuje u "Trampov moreuz" i poručio da će cijene nafte pasti nakon pobjede SAD nad Iranom.

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Američki predsjednik Donald Tramp predložio je da se Ormuski moreuz preimenuje u Trampov moreuz.

"Mislim da bi trebalo da ga nazovemo Trampov moreuz", rekao je Tramp na konvenciji republikanaca u Teksasu.

On je dodao da je uvjeren da će cijene nafte pasti nakon što SAD pobijede u ratu sa Iranom.

Tramo je istakao da Sjedinjene Države kontrolišu Ormuski moreuz, koji je glavna ruta za tranzit nafte do globalnih tržišta.

Tramp je tokom drugog mandata pokrenuo više promjena naziva američkih geografskih i javnih institucija. Među najpoznatijima su preimenovanje Meksičkog zaliva u "Američki zaliv" i vraćanje naziva "Maunt Mekinli" najvišem vrhu Sjeverne Amerike, koji je od 2015. nosio ime Denali.

Administracija je potom vratila i ranije promijenjene nazive devet vojnih baza, uključujući Fort Brag i Fort Benin, a u avgustu 2026. godine Tramp je predložio i da se jezero Ontario u SAD naziva "Jezero Amerika".