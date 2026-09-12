Stevandić: Ujedinjena Srpska ima najbolju nacionalnu i ekonomsku politiku

Nenad Stevandić i Milan Petković govorili su o kandidatima Ujedinjene Srpske, radu kadrova stranke i planovima pred izbore.

Izvor: Ujedinjena Srpska

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić poručio je da ta stranka želi da nastavi da učestvuje u vlasti i da, kako je naveo, kroz svoje kadrove doprinese većim platama i boljim radnim mjestima.

Stevandić je to rekao na druženju kandidata, članova i simpatizera Ujedinjene Srpske iz Izborne jedinice tri, održanom u rafting centru “Kanjon” u Banjaluci.

“Uveli smo mlade ljude, dali smo im šansu, a na njima je da tu šansu iskoriste još bolje nego što smo mi radili”, rekao je Stevandić.

On je istakao da Ujedinjena Srpska, prema njegovim riječima, vodi nacionalnu i ekonomsku politiku, te najavio veliki završni predizborni skup stranke 30. septembra u Banjaluci.

“To treba da bude kruna svega što smo do sada uradili, da se zna da imamo najbolju nacionalnu politiku, da niko ne postavlja pitanje da li će Ujedinjena Srpska ostati čvrsta. To se već podrazumijeva. Vodimo i sjajnu ekonomsku politiku”, rekao je Stevandić.

Govoreći o radu javnih preduzeća i ustanova u kojima su na rukovodećim pozicijama kadrovi Ujedinjene Srpske, Stevandić je naveo da, prema njegovim riječima, devet takvih preduzeća i ustanova ne posluje sa gubitkom.

Kao primjer je izdvojio Aerodrome Republike Srpske, navodeći da su gubici smanjeni sa 10 na tri miliona KM, kao i Pošte Srpske, Institut za javno zdravstvo i Zavod za udžbenike.

Govoreći o Šumama Republike Srpske, Stevandić je rekao da Ujedinjena Srpska upravlja jednim šumskim gazdinstvom, “Klekovača” u Istočnom Drvaru, za koje tvrdi da već sedam godina posluje pozitivno.

“Dokazujemo da se u Republici Srpskoj može poslovati pozitivno, hoćemo da to bude naš uslov buduće Vlade”, poručio je Stevandić.

Petković: Birajte ljude, a ne samo stranke

Nosilac liste Ujedinjene Srpske za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz ove izborne jedinice Milan Petković rekao je da stranka vodi pozitivnu kampanju i da se ne bavi kandidatima drugih političkih stranaka.

On je predstavio kandidate sa lista Ujedinjene Srpske, među kojima je izdvojio Mirelu Kajkuz Zeljković, profesorku na fakultetu, i Miru Berića, diplomiranog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom.

“Govorimo samo o našim kandidatima, jer imamo takve ljude, imamo takvu političku stranku i takvu želimo Republiku Srpsku”, rekao je Petković.

On je poručio biračima da prilikom glasanja ne gledaju samo kojoj stranci kandidat pripada, već i njegove biografiju i dosadašnji rad.

“Birači ne treba da odlučuju samo o strankama, nego treba da biraju ljude. Pročitajte biografije tih ljudi i onda se odlučite ko su ti ljudi, jesu li prepoznati u sredini u kojoj žive, kakve su njihove biografije i čime su se u životu bavili”, rekao je Petković.