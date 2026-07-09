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Crnadak i Vukanović tvrde da im je Stevandić prijetio, on najavio krivičnu prijavu protiv njih

Crnadak i Vukanović tvrde da im je Stevandić prijetio, on najavio krivičnu prijavu protiv njih

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Narodni poslanici Igor Crnadak i Nebojša Vukanović tvrde da im je predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić prijetio tokom skupštinskog zasjedanja, dok Stevandić te optužbe odbacuje i najavljuje krivičnu prijavu protiv njih zbog.

Nebojša Vukanović Izvor: Slaven Petković - Mondo

Crnadak je na današnjoj konferenciji za novinare rekao da mu je Stevandić prijetio "crvenim kombijem", dok je Vukanović ocijenio da se radi o pokušaju zastrašivanja političkih protivnika.

Povodom incidenta u parlamentu, koji je kulminirao udaljavanjem Vukanovića iz skupštinske sale, Crnadak i Vukanović su naveli da je Stevandić neprimjereno postupao prema njima.

Crnadak tvrdi da mu je Stevandić tokom zasjedanja, „mafijaškim stilom“ zaprijetio opsovavši mu majku, a Vukanović je rekao da su tokom njegovog udaljavanja iz skupštinske dvorane službenici postupili nasilno prema njemu, i to, kako tvrdi, po nalogu Stevandića.

Crnadak je poručio da se ne plaši Stevandića i pozvao ga da "crvenim kombijem dođe kod njega kući", dok je Stevandić rekao da će podnijeti krivičnu prijavu jer smatra da su Crnadak i Vukanović iznošenjem navoda o "crvenom kombiju" ugrozili njegovu porodicu.

Stevandić tvrdi da za slučaj "crvenog kombija" u Kotor Varošu tokom rata protiv njega ne postoji istraga niti optužnica, te da postoje sudske presude u njegovu korist zbog ranijih tvrdnji na tu temu.

Stevandić je ponovio teške uvrede da su Crnadak i Vukanović „hulje i ološ“, koji treba da završi u zatvoru jer podstiču na nasilje prema njemu i njegovoj porodici i najavio krivičnu prijavu protiv njih zbog ugrožavanja bezbjednosti njegove porodice.

(Mondo)

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Tagovi

Igor Crnadak Nebojša Vukanović Nenad Stevandić

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