Nebojša Vukanović izbačen sa sjednice NSRS: Obezbjeđenje ga uz mnogo otpora izvelo iz sale

Šef Kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović izbačen je iz sale.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Tenzije koje su obilježile sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske eskalirale su izbacivanjem Lidera Liste za pravu i red Nebojše Vukanovića.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić je tokom svog izlaganja zamjerio Vukanoviću izjave sa prethodne sjednice te mu se obratio, nakon čega je Vukanović krenuo da mu odgovara iako nije imao riječ.

Predjsednik NSRS Nenad Stevandić ga je udaljio i poručio mu da "vrijeđa kod svoje kuće, a ovdje nećeš".

Obezbjeđenje je pokušalo da izvede Vukanovića iz sale, ali on je to odbijao te im se u jednom trenutku „otrgnuo iz ruku“ i uputio se ka govornici, ali je ubrzo zaustavljen.

Nakon toga se moglo jasno čuti kako Vukanović govori članu obezbjeđenja nekoliko puta da mu pusti ruku te da ga ne hvata za vrat.