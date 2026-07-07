Jednoglasno u NSRS: Usvojena Deklaracija o zaštiti vitalnih interesa srpskog naroda

Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno je usvojila Deklaraciju o zaštiti vitalnih interesa srpskog naroda.

Izvor: Narodna skupština RS

Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno je usvojila Deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, po hitnom postupku, a kojom je naglašena važnost odbrane demokratski izabranih institucija Republike Srpske od svih pokušaja da budu smanjene ili ukinute njihove nadležnosti i prenijete na nivo zajedničkih institucija BiH s ciljem untarizacije.

U deklaraciji je navedeno i da je neophodno kroz parlamentarne i druge procedure, pokrenuti postupke za poništenje niza odluka visokih predstavnika koje su donijete na osnovu bonskih ovlaštenja na koja strane Dejtonskog mirovnog sporazuma (Srbija, Hrvatska i BiH) i potpisnice njegovih aneksa nikada formalno ni službeno nisu dale pristanak.

Zato je svrsishodno vraćanje dejtonskih nadležnosti Republike Srpske, a koje su joj mimo volje Republike Srpske kao ugovornice, ali i ustava i zakona oduzete uz svesrdnu podršku dijela međunarodne zajednice i unitarističkih snaga u BiH.

To na kraju podrazumijeva i prestanak mandata OHR-a i visokog predstavnika i okretanje dijalogu i političkom dogovoru svih relevantnih političkih subjekata o budućnosti BiH, navodi se u Deklaraciji.

Navodi se i da Narodna skupština Republike Srpske podsjeća na važnost sprečavanja svih pokušaja da se oduzme imovina Republike Srpske, tako što bi se vlasništvo nad njom kao i njenim korištenjem prenijelo na nivo BiH.

U tom smislu je potrebno pooštravanje zakonskih propisa i kažnjavanje svih zloupotreba koji se odnose na ovo vitalno nacionalno pitanje, te upotrijebiti sva sredstva njegove zaštite od bilo kog oblika nametanja i intervencionizma a u skladu sa pravom naroda na samoopredjeljenje iz Povelje Ujedinjenih nacija, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i načelima sadržanim u Deklaraciji o načelima međunarodnog prava koja se odnose na prijateljske odnose i saradnju među državama.

Zaštita kulturno-istorijskog nasljeđa, pored ostalog spomenika nacionalne kulture, jezika, pisma, pravoslavnih hramova, srpskih grobalja i slično, od njihovog negiranja, prisvajanja kao i revizije istorijskih činjenica u ovoj oblasti je od izuzetnog značaja.

Cilj treba da bude, piše u Deklaraciji, demografski i ekonomski održiva i socijalno stabilna Republika Srpska u kojoj će se svi njeni dijelovi ravnopravno razvijati kako bi se mladima pružile podjednake šanse za normalan život sa izvjesnom perspektivom za njih i njihove porodice ako ostanu u sredinama gdje su rođeni i gdje mogu imati sigurno zaposlenje.

Stabilan ekonomski razvoj podrazumijeva najoštriji obračun sa kriminalom i korupcijom, posebno u javnim preduzećima i institucijama.

Narodna skupština Republike Srpske poziva na dalje produbljivanje saradnje sa Republikom Srbijom na osnovu Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije u ekonomskom, kulturnom, obrazovnom, infrastrukturnom, bezbjednosnom i svim drugim sektorima.

Ova saradnja ni u kojem pogledu nije usmjerena protiv druga dva naroda u BiH niti protiv bilo koje susjedne zemlje, nego doprinosi miru i stabilnosti u BiH.

Njen cilj je da se još više ojača i učvrsti srpski nacionalni identitet i da Republika Srpska i Republika Srbija ostanu sigurni garanti opstanka srpskog naroda na ovim oduvijek turbulentnim balkanskim prostorima, navedeno je u Deklaraciji.

Od 56 prisutnih poslanika glasalo je njih 55, koliko ih je i bilo za Deklaraciju.

Deklaraciju je predložio predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić na zahtjev Boračke organizacije Republike Srpske i Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske".

Usvojena odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Nakon izglasavanja Deklaracije, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske zaključio je 40. posebno zasijedanje parlamenta Srpske.