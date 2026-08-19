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Detalji napada na Srbe na Pagu: Jedan od učesnika završio u pritvoru

Detalji napada na Srbe na Pagu: Jedan od učesnika završio u pritvoru

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Dvojica mladića sa Paga završila su pred sudom nakon što su, pod uticajem alkohola, napala 21-godišnjeg državljanina Srbije.

Hrbat dobio 10 dana pritvora zbog napada na Pagu Izvor: NGCHIYUI/Shutterstock

Jedan od njih ga je tom prilikom vrijeđao zbog nacionalne pripadnosti, a sud mu je odredio 10 dana zadržavanja.

Policijski službenici Policijske stanice Pag sproveli su kriminalističku istragu nad dvojicom hrvatskih državljana, starosti 20 i 22 godine, koje su juče ujutru uhapsili zbog narušavanja javnog reda i mira tokom noći na području Paga, saopštila je zadarska policija.

Sprovedenom kriminalističkom istragom potvrđena je sumnja da su obojica osumnjičenih 18. avgusta oko 2.30 časova u Povljani, pod uticajem alkohola, na naročito drzak i nepristojan način verbalno i fizički napali 21-godišnjeg državljanina Srbije, koji je zadobio lake tjelesne povrede.

Nadalje, tom prilikom je 20-godišnji osumnjičeni vrijeđao oštećenog na osnovu njegove nacionalne pripadnosti, čime je počinio prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije, navodi policija.

Nakon sprovedene kriminalističke istrage, obojica su juče, u hitnom postupku, uz optužni predlog dovedena pred nadležni opštinski sud, gdje su saslušani. Dvadesetogodišnjem osumnjičenom određeno je zadržavanje u trajanju od 10 dana, nakon čega je predat u zatvor.

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Tagovi

Hrvatska napad Srbi kazna

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