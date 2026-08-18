logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u Novom Sadu: Dvoje uhapšeno zbog otmice muškarca u "mercedesu" sa tablicama BiH

Drama u Novom Sadu: Dvoje uhapšeno zbog otmice muškarca u "mercedesu" sa tablicama BiH

Autor Dušan Volaš
0

U javnosti se pojavio snimak filmske otmice u Novom Sadu. Krvav muškarac nasilno je uguran u džip, ali je brzom akcijom policije dvoje osumnjičenih uhapšeno, a žrtva zbrinuta u bolnici.

Otmica u Novom Sadu: Krvav muškarac uguran u džip sa tablicama BiH Izvor: Screenshot

U javnosti se pojavio uznemirujući snimak sinoćne otmice u Novom Sadu, koja je podsjećala na scene iz akcionih filmova.

Prava drama počela je oko 22 časa kada su uznemireni građani prijavili da je ispred jedne zgrade, nakon žestoke svađe, nepoznati muškarac na silu uguran u automobil.

Alarm je momentalno podignut na najviši nivo. Druga dojava, koja je stigla ubrzo nakon prve, otkrila je ključne detalje - žrtva je nasilno ubačena u luksuzni "Mercedes G klase" bosanskih registarskih oznaka, a očevici su primijetili da je muškarac u vozilu bio krvav.

Hapšenje na Bukovačkom putu

Novosadski policajci su brzo reagovali i patrole su preplavile grad. Vozilo je ubrzo locirano u Petrovaradinu, na Bukovačkom putu. Za volanom je zatečena J. V. (43) iz Iriga, a spoljašnjost i unutrašnjost "G klase" bile su prekrivene tragovima krvi.

Nastavkom potrage, već oko 00.40 časova lociran je i lišen slobode i drugi osumnjičeni, D. E. (42) iz Mionice.

Žrtva otmice, G. D. (39) iz Novog Sada, primljen je u Urgentni centar UKC Vojvodine sa vidnim povredama. Iako je u strahu pokušao da zavara trag izjavom da su ga nepoznata lica napala u Dunavskom parku, operativci su odmah prozreli njegovu priču i povezali ga sa dramatičnom otmicom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

otmica Novi Sad Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ