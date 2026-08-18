Drama u Novom Sadu: Dvoje uhapšeno zbog otmice muškarca u "mercedesu" sa tablicama BiH

U javnosti se pojavio snimak filmske otmice u Novom Sadu. Krvav muškarac nasilno je uguran u džip, ali je brzom akcijom policije dvoje osumnjičenih uhapšeno, a žrtva zbrinuta u bolnici.

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U javnosti se pojavio uznemirujući snimak sinoćne otmice u Novom Sadu, koja je podsjećala na scene iz akcionih filmova.

Prava drama počela je oko 22 časa kada su uznemireni građani prijavili da je ispred jedne zgrade, nakon žestoke svađe, nepoznati muškarac na silu uguran u automobil.

Alarm je momentalno podignut na najviši nivo. Druga dojava, koja je stigla ubrzo nakon prve, otkrila je ključne detalje - žrtva je nasilno ubačena u luksuzni "Mercedes G klase" bosanskih registarskih oznaka, a očevici su primijetili da je muškarac u vozilu bio krvav.

Hapšenje na Bukovačkom putu

Novosadski policajci su brzo reagovali i patrole su preplavile grad. Vozilo je ubrzo locirano u Petrovaradinu, na Bukovačkom putu. Za volanom je zatečena J. V. (43) iz Iriga, a spoljašnjost i unutrašnjost "G klase" bile su prekrivene tragovima krvi.

Nastavkom potrage, već oko 00.40 časova lociran je i lišen slobode i drugi osumnjičeni, D. E. (42) iz Mionice.

Žrtva otmice, G. D. (39) iz Novog Sada, primljen je u Urgentni centar UKC Vojvodine sa vidnim povredama. Iako je u strahu pokušao da zavara trag izjavom da su ga nepoznata lica napala u Dunavskom parku, operativci su odmah prozreli njegovu priču i povezali ga sa dramatičnom otmicom.