Medvjed rastrgao šator i usmrtio mladu ženu: Vjerenik nijemo gledao horor u kampu

Snežana Koroljova (29) stradala je nakon što je medvjed upao u kamp u ruskoj oblasti Altaj, izvukao je iz šatora i odvukao preko rijeke. Pokrenuta je istraga o tragediji.

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Dvadesetdevetogodišnja Snežana Koroljova stradala je tokom kampovanja u ruskoj oblasti Altaj nakon što je medvjed usred noći upao u kamp, rastrgao šator i odvukao je izvan kampa.

Prema navodima medija, napad se dogodio oko jedan čas iza ponoći dok su Snežana i njen partner boravili na romantičnom putovanju. Medvjed je probio šator, izvukao ženu i odvukao je preko rijeke, gdje je usmrtio.

Svjedoci su pokušavali da otjeraju životinju pucajući u vazduh, ali bez uspjeha.

"Pucali su u vazduh, ali medvjeda to nije uplašilo. Nije htio da je pusti. Odvukao ju je preko rijeke. Njen dečko je bio u šoku, tek ju je zaprosio. To je užasno", ispričala je svjedokinja Alina.

Prema iskazima očevidaca, na teren su izašli i lovci i policija, koji su takođe koristili pucnje upozorenja, ali nisu pucali direktno na medvjeda, pozivajući se na pravila koja zabranjuju upotrebu vatrenog oružja u naseljenim područjima.

Snežana Koroljova, pravnica iz Novosibirske oblasti i zaposlena u ruskom Ministarstvu za vanredne situacije, boravila je sa vjerenikom u turističkom kampu Istok u selu Artibaš.

Mještani tvrde da se u okolini sela trenutno kreće veliki broj medvjeda, a pojedini navode da ih ima i do 20. Jedna mještanka ispričala je da je njena sestra samo noć ranije izbjegla susret sa istom životinjom.

Nakon tragedije lokalne vlasti proglasile su desetodnevno stanje povećane pripravnosti. Turistima je zabranjeno postavljanje šatora u šumama i uz obalu rijeke, dok je medvjed koji je napao kampere i dalje na slobodi.

Predstavnik lokalnog društva lovaca i ribolovaca smatra da je povećanje populacije medvjeda povezano sa kraćom sezonom lova.

"Sezona lova skraćena je na 30 dana. Zbog toga se populacija medvjeda povećava. Lovci jednostavno ne stignu. Malo se lovi, medvjedi se razmnožavaju, a hrane ima malo, pa izlaze da love ljude kada su gladni", rekao je on.

O okolnostima tragedije istragu je pokrenulo nadležno tužilaštvo.