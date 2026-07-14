Fočak zatekao jeziv prizor: Medvjed usmrtio konja kojim je izvlačio sijeno

Medvjedi i vukovi u fočanskom kraju u potrazi za hranom sve češće silaze u sela nanoseći veliku štetu stočnom fondu, pa je tako u selu Kuta medvjed usmrtio konja koji je porodici Bodiroga služio u svakodnevnim poslovima, a najviše za transport sijena.

Izvor: Henk Bogaard/Shutterstock

Domaćin Milovan Bodiroga ispričao je da je krenuo po konja da idu u vuču, a da su sa njim bili i psi, koji su otkrili leš i počeli da laju.

"Vidim, u čairu dole, medvjed mi konja slomio - izvrnuo ga na leđa, pojeo ga i zatrpao ostatke šušnjem", priča Bodiroga, čija se porodica bavi uzgojem goveda i ovaca.

Budući da je selo smješteno na strmom terenu iznad magistrale Foča-Sarajevo sa lošom putnom infrastrukturom, konj je ovoj porodici glavno prevozno sredstvo.

"Konj mi je bio više nego kola. Pošto je ovdje sve nepristupačno, zakačim kolac i sijeno i vozim u štalu. Da mi je neko 10.000 KM nudio za njega, ne bih ga dao", rekao je Bodiroga.

Izvor: Srna/Aleksandra Janković

S obzirom na to da je medvjed zaštićena životinja, šteta koju počini nadoknađuje se u potpunosti, a u ovom slučaju gradska komisija procijenila je štetu na 4.500 KM i taj iznos Bodirogi će zajedno isplatiti Gradska uprava Foča, resorno ministarstvo i Šumsko gazdinstvo "Maglić", koje gazduje ovim dijelom fočanskog lovišta.

Gradonačelnik Milan Vukadinović, koji je posjetio Bodirogu, istakao je da je ovo gazdinstvo ozbiljan poljoprivredni potencijal, te je uz isplatu štete najavio i sanaciju lokalnog puta.

"Nastojimo da pružimo finansijsku podršku svim našim domaćinima koji pretrpe ovakvu štetu. Ovdje je neophodna sanacija putne komunikacije da bi domaćinstvo ovog vrijednog poljoprivrednika moglo da funkcioniše", rekao je Vukadinović.

Milovan Bodiroga poznat je po uzgoju kvalitetnih rasplodnih bikova i trenutno na imanju posjeduje 16 krava i isto toliko teladi, tri junice, četiri bika, više od 100 ovaca, dvadesetak koza i oko 150 koka nosilja.

(Srna)