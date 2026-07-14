logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fočak zatekao jeziv prizor: Medvjed usmrtio konja kojim je izvlačio sijeno

Fočak zatekao jeziv prizor: Medvjed usmrtio konja kojim je izvlačio sijeno

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Medvjedi i vukovi u fočanskom kraju u potrazi za hranom sve češće silaze u sela nanoseći veliku štetu stočnom fondu, pa je tako u selu Kuta medvjed usmrtio konja koji je porodici Bodiroga služio u svakodnevnim poslovima, a najviše za transport sijena.

Medvjed ubio konja u Foči Izvor: Henk Bogaard/Shutterstock

Domaćin Milovan Bodiroga ispričao je da je krenuo po konja da idu u vuču, a da su sa njim bili i psi, koji su otkrili leš i počeli da laju.

"Vidim, u čairu dole, medvjed mi konja slomio - izvrnuo ga na leđa, pojeo ga i zatrpao ostatke šušnjem", priča Bodiroga, čija se porodica bavi uzgojem goveda i ovaca.

Budući da je selo smješteno na strmom terenu iznad magistrale Foča-Sarajevo sa lošom putnom infrastrukturom, konj je ovoj porodici glavno prevozno sredstvo.

"Konj mi je bio više nego kola. Pošto je ovdje sve nepristupačno, zakačim kolac i sijeno i vozim u štalu. Da mi je neko 10.000 KM nudio za njega, ne bih ga dao", rekao je Bodiroga.

Izvor: Srna/Aleksandra Janković

S obzirom na to da je medvjed zaštićena životinja, šteta koju počini nadoknađuje se u potpunosti, a u ovom slučaju gradska komisija procijenila je štetu na 4.500 KM i taj iznos Bodirogi će zajedno isplatiti Gradska uprava Foča, resorno ministarstvo i Šumsko gazdinstvo "Maglić", koje gazduje ovim dijelom fočanskog lovišta.

Gradonačelnik Milan Vukadinović, koji je posjetio Bodirogu, istakao je da je ovo gazdinstvo ozbiljan poljoprivredni potencijal, te je uz isplatu štete najavio i sanaciju lokalnog puta.

"Nastojimo da pružimo finansijsku podršku svim našim domaćinima koji pretrpe ovakvu štetu. Ovdje je neophodna sanacija putne komunikacije da bi domaćinstvo ovog vrijednog poljoprivrednika moglo da funkcioniše", rekao je Vukadinović.

Milovan Bodiroga poznat je po uzgoju kvalitetnih rasplodnih bikova i trenutno na imanju posjeduje 16 krava i isto toliko teladi, tri junice, četiri bika, više od 100 ovaca, dvadesetak koza i oko 150 koka nosilja.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Foča medvjed

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ