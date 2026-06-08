Zbog medvjeda zatvarene 94 škole u Japanu: Vlasti na oprezu nakon novih napada

Japanski grad Ucunomija obustavio je nastavu u 94 osnovne i srednje škole nakon što je medvjed viđen u stambenom naselju. Napadi medvjeda u Japanu sve su učestaliji.

Izvor: X/asahicom

Japanski grad Ucunomija obustavio je danas rad svih 94 osnovne i srednje škole kojima upravlja nakon što je na ulicama primijećen medvjed, saopštili su opštinski zvaničnici.

Grad sa oko pola miliona stanovnika, udaljen približno 100 kilometara sjeverno od Tokija, naveo je da je medvjed prvi put primijećen u stambenom naselju u blizini parka u subotu uveče, prenosi Rojters.

Životinja je i dalje na slobodi nakon što je ponovo primijećena rano jutros, oko 500 metara od jedne srednje škole.

Napadi medvjeda, uključujući i one u urbanim područjima, sve su češći u Japanu, što je ove godine podstaklo vladu da formira posebnu radnu grupu s ciljem smanjenja broja žrtava.

Snimak sa nadzorne kamere prikazuje divljeg medvjeda kako trči pored prolaznika u stambenom dijelu Ucunomije, u prefekturi Točigi, 7. juna 2026. godine.

Prošle sedmice, u napadu medvjeda u Fukušimi povrijeđene su najmanje četiri osobe.

Snimci bezbjednosnih kamera iz čeličane u tom gradu prikazuju crnog medvjeda kako juri radnika pored ulaza u fabriku i obara ga na zemlju.

Azijski crni medvjedi su navedeni kao ranjiva vrsta širom svijeta, ali se procjenjuje da se njihov broj u Japanu utrostručio od 2012. godine, čemu je doprinijelo smanjenje lova.

Stručnjaci kažu da su klimatske promjene smanjile žetvu prirodne hrane medveda poput žira i bukvica, dok su ih depopulacija ruralnih područja i širenje napuštenog poljoprivrednog zemljišta ohrabrili da traže hranu u blizini ljudskih naselja, navodi Rojters.

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(MONDO)