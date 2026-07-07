NSRS podržala veto Cvijanovićeve: Odluka o Komisiji za nacionalne spomenike proglašena štetnom za Srpsku

Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom podržala je veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je ocijenila štetnom po vitalne interese Republike Srpske.

Izvor: Narodna skupština RS

Za potvrđivanje veta Željke Cvijanović glasalo je 59 narodnih poslanika, dok su dva bila protiv. Od ukupno 64 prisutna poslanika, glasanje je obavljeno sa 61 važećim glasom.

Usvojenim zaključcima Narodna skupština Republike Srpske navodi da je prilikom donošenja odluke u Predsjedništvu BiH došlo do kršenja ustavnih i poslovničkih odredbi, odbacuje pokušaje redefinisanja kulturno-istorijskog nasljeđa srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, te poručuje da neće prihvatiti legitimitet Komisije ukoliko njeni članovi budu imenovani mimo zakonom propisane procedure.

NSRS je pozvala UNESCO da ostane dosljedan svojoj ulozi zaštite kulturne baštine i da se ne uključuje u političke procese u BiH, te zatražila da se postupak imenovanja članova Komisije vrati u zakonske okvire i da odgovornost za njen rad ostane u domaćim institucijama, u skladu sa Aneksom VIII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Istovremeno, od Vlade Republike Srpske i nadležnih institucija zatraženo je da analiziraju dosadašnje odluke i aktivnosti Komisije koje se odnose na teritoriju Republike Srpske, te da preduzmu odgovarajuće pravne i institucionalne mjere radi zaštite ustavnih nadležnosti Republike Srpske, imovine i kulturno-istorijskog nasljeđa.

Time je završena 40. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, nakon čega je nastavljen rad 39. redovne sjednice.

U nastavku zasjedanja poslanici će razmatrati prijedloge zakona kojima je predviđeno povećanje plata zaposlenima u javnom sektoru. Na dnevnom redu su i dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se predlaže uvođenje novih krivičnih djela koja se odnose na javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne Države Hrvatske, kao i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije Republike BiH.

Pred poslanicima su i Prijedlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, te dopune Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.

(Mondo)