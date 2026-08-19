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Bezbrižna nova školska godina – uz NLB mKlik podijeli školske troškove do čak 24 rate

Bezbrižna nova školska godina – uz NLB mKlik podijeli školske troškove do čak 24 rate

Izvor Promo
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NLB Banka Banja Luka omogućava korisnicima da putem mKlik aplikacije podijele kupovine na rate i lakše organizuju troškove pred početak nove školske godine.

NLB mKlik podjela na rate olakšava pripreme za novu školsku godinu Izvor: Promo

Pred početak nove školske godine uveliko se planira nabavka udžbenika, školskog pribora, odjeće i opreme za školarce što često predstavlja dodatno opterećenje za kućni budžet.

Za lakše planiranje i upravljanje kućnim budžetom, NLB Banka Banja Luka nudi praktičnu opciju - NLB mKlik podjele na rate, dostupnu direktno kroz NLB mobilnu aplikaciju.

Zahvaljujući ovoj funkcionalnosti, korisnici mogu nakon svake kupovine, kod bilo kojeg trgovca u zemlji ili inostranstvu, u iznosu većem od 30 KM jednostavno podijeliti iznos transakcije na rate, bez dodatne dokumentacije i bez odlaska u poslovnicu. Cijeli proces obavlja se u nekoliko koraka unutar NLB mKlik aplikacije, pri čemu klijenti sami biraju broj rata, od 2 do 24, u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima.

"Početak školske godine predstavlja period kada su troškovi domaćinstava značajno veći. Želimo našim klijentima ponuditi jednostavna i fleksibilna digitalna rješenja koja će im pomoći da lakše organizuju svoje finansije. mKlik podjela na rate omogućava upravo to – veću kontrolu nad budžetom i više fleksibilnosti pri svakodnevnoj kupovini", poručili su iz NLB Banke Banja Luka.

Pored funkcionalnosti koje omogućavaju jednostavnije upravljanje finansijama, NLB mKlik korisnicima pruža i visok nivo sigurnosti.

Pristup aplikaciji zaštićen je savremenim sigurnosnim mehanizmima, uključujući biometrijsku autentifikaciju putem otiska prsta ili prepoznavanja lica na uređajima koji podržavaju ove opcije, dok se sve transakcije potvrđuju uz dodatne zaštitne korake. Na taj način klijenti mogu brzo, jednostavno i sigurno upravljati svojim finansijama gdje god da se nalaze.

Mogućnost podjele na rate posebno je korisna tokom sezonskih kupovina, kada je potrebno obezbijediti sve neophodno za uspješan početak školske i akademske godine. Umjesto jednokratnog opterećenja budžeta, troškovi se mogu rasporediti na način koji najbolje odgovara potrebama porodice, uz potpunu kontrolu nad otplatom direktno u aplikaciji.

Kao dio svoje strategije digitalizacije i unapređenja korisničkog iskustva, NLB Banka Banja Luka kontinuirano razvija funkcionalnosti koje klijentima omogućavaju jednostavnije, brže i sigurnije upravljanje ličnim finansijama.

Više informacija o usluzi dostupno je na LINKU.

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