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Danas sunčano i veoma toplo, temperature do 35 stepeni

Danas sunčano i veoma toplo, temperature do 35 stepeni

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Bosnu i Hercegovinu danas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, uz umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu do 35 stepeni.

rijeka Vrbas u Banjaluci Izvor: Mondo - Haris Krhalić

U Bosni i Hercegovini danas će biti uglavnom sunčano i vrlo toplo, uz umjerenu prolaznu oblačnost.

Vjetar slab do umjeren, istočnih smjerova, uveče u skretanju na jugozapadni. Bura u u slabljenju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 35, u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperetura izmjerena u 8.00 časova: Sokolac osam, Bjelašnica, Foča i Šipovo 11, Drinić, Kalinovik, Rudo i Han Pijesak 12, Bugojno 13, Ivan sedlo i Čemerno 14, Bihać, Sanski Most, Sarajevo, Kneževo, Mrkonjić Grad i Srebrenica 15, Zenica, Gacko i Prijedor 16, Tuzla, Banjaluka, Bileća, Zvornik i Novi Grad 17, Srbac 18, Doboj 19, Bijeljina i Mrakovica 20, Trebinje 23, Mostar 25 i Neum 27 stepeni Celzijusovih.

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