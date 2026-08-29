Stiže osvježenje, ali suša se nastavlja, moguća i prljava kiša

Danas u BiH promjenljivije vrijeme, lokalni pljuskovi i grmljavina, a na sjeveru, sjeveroistoku i istoku moguće i nevrijeme. Vrućine se nastavljaju.

Izvor: Sergiy Artsaba / Panthermedia / Profimedia

Atmosfera će danas biti nestabilnija, uz porast naoblake i lokalnu pojavu kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Ipak, padavine neće zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu. Lokalni pljuskovi biće neujednačeni, a najveća mogućnost za nevrijeme postoji u dijelovima sjeverne, sjeveroistočne i istočne Bosne.

To znači da će pojedina područja dobiti kratkotrajno osvježenje, dok u drugim krajevima kiše uopšte neće biti.

Važno je naglasiti i da današnje padavine neće označiti kraj suše koja traje već duže vrijeme. Količina i raspored padavina biće takvi da se stanje sa nedostatkom vlage u zemlji neće značajnije promijeniti.

Zbog i dalje prisutne koncentracije saharskog pijeska u vazduhu, kiša će lokalno biti "prljava". Nakon padavina na automobilima, prozorima i drugim površinama može ostati sloj prašine i pijeska.

Temperature će danas biti nekoliko stepeni niže u odnosu na jučerašnji "pakleni" dan, ali će i dalje biti ljetne i visoke za ovo doba godine.

Vrućine se nastavljaju i narednih dana, pa današnje kratkotrajno osvježenje neće označiti kraj ljeta. U ljetnom ritmu počeće i septembar, dok se prema trenutnim prognozama suša nastavlja do daljeg.

Drugim riječima, pred nama je tek kratkotrajna promjena vremena, a ne prava promjena vremenskog obrasca. Lokalni pljuskovi mogu donijeti osvježenje i ponegdje obilniju kišu, ali će veći dio zemlje i dalje ostati u znaku visokih temperatura i nedostatka padavina.

Stanje na putevima

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, te na ulazu na graničnom prelazu Zupci, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod, Gradiška–Gornji Varoš i Bijača-Nova Sela nema gužve na izlazu iz BiH, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku.

Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta.

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija bez zastoja.

Radi izvođenja minerskih radova, od 7.00 do 15.00 časova, u trajanju od pet do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja u mjestu Han Derventa na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, kao i na putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor-Gornji Jelovac, gdje se saobraća jednom trakom.

Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce–Crna Rijeka, u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave, vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada.

Na autoputu A-1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put M-17.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora još u toku, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, gužve i duža zadržavanja su očekivana, te iz AMS Srpske vozačima savjetujuo da se prije polaska na put, o stanju na granicama informišu putem kamera na njihovoj internet stranici.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.