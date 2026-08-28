Njemački „erbas“ od ponedjeljka nad BiH: Snimaće teritoriju iz vazduha

Iznad BiH od 31. avgusta do 4. septembra biće realizovan osmatrački let njemačkim avionom „A319OH“, opremljenim senzorima i kamerama.

Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara saopštilo je da će iznad BiH od ponedjeljka, 31. avgusta, do petka, 4. septembra, biti realizovan osmatrački let njemačkim avionom "erbas A319", opremljenim senzorima i kamerama za snimanje teritorije.

Osmatrački let realizovaće Kanada sa Njemačkom, uz učešće predstavnika Norveške i Švedske, a aktivnost će biti sprovedena u saradnji sa Ministarstvom inostranih i Ministarstvom komunikacija i transporta u Savjetu ministara, kao i sarajevskim Međunarodnim aerodromom.

Avion "A319OH" iz sastava njemačkih vazduhoplovnih snaga opremljen je senzorima i kamerama sertifikovanim u skladu sa odredbama ugovora "Otvoreno nebo".

Senzore će prije realizacije leta pregledati nadležni specijalisti Oružanih snaga BiH, dok će tačno vrijeme i putanja leta biti usaglašeni tokom zajedničke pripreme nakon dolaska delegacije na sarajevski Međunarodni aerodrom.

Iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara naglašavaju da je riječ o unaprijed najavljenoj aktivnosti i da nema potrebe za uznemirenosti građana.

Tokom leta posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiće se prateći tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara.

Ugovor "Otvoreno nebo" omogućava zemljama članicama da osmatraju i snimaju teritoriju drugih članica radi prikupljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima, sa ciljem izgradnje i jačanja povjerenja.

BiH je ugovoru pristupila 2003. godine i od tada učestvuje u realizaciji osmatračkih letova iznad svoje teritorije, ali i teritorija drugih članica.