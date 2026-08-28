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Slabiji zemljotres pogodio područje Laktaša

Slabiji zemljotres pogodio područje Laktaša

Autor Haris Krhalić
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Na području Laktaša jutros je registrovan zemljotres jačine 2,4 stepena po Rihteru.

zemljotres laktaši Izvor: EMSC/screenshot

Na području Laktaša jutros je registrovan zemljotres jačine 2,4 stepena po Rihteru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Zemljotres je registrovan u 9.27 časova po lokalnom vremenu, a mreža seizmoloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda locirala je epicentar na području Laktaša.

Procijenjeni intenzitet zemljotresa u epicentralnoj zoni bio je tri stepena Merkalijeve skale.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, zemljotres ove jačine ne može izazvati štetu na objektima, ali ga stanovništvo može osjetiti u epicentralnom području.

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Laktaši zemljotres

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