Slabiji zemljotres pogodio područje Laktaša

Na području Laktaša jutros je registrovan zemljotres jačine 2,4 stepena po Rihteru.
Na području Laktaša jutros je registrovan zemljotres jačine 2,4 stepena po Rihteru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Zemljotres je registrovan u 9.27 časova po lokalnom vremenu, a mreža seizmoloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda locirala je epicentar na području Laktaša.
Procijenjeni intenzitet zemljotresa u epicentralnoj zoni bio je tri stepena Merkalijeve skale.
Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, zemljotres ove jačine ne može izazvati štetu na objektima, ali ga stanovništvo može osjetiti u epicentralnom području.