Tragičan bilans u Kolumbiji: Broj poginulih u zemljotresu porastao na 319, povrijeđeno više od 4.400 osoba

Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji porastao je na 319, saopštila je kolumbijska Nacionalna jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa.

Izvor: ERNESTO GUZMAN JR/EFE

U saopštenju se navodi da je 4.469 ljudi povrijeđeno, a da je na spisku nestalih 260 lica.

Prema navodima Jedinice, do sada je spaseno 364 ljudi.

Zvanični podaci pokazuju da je zemljotres uništio gotovo 31.000 kuća, te da je nanesena šteta na 151.995 zgrada.

Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Rihterovoj skali dogodio 10. avgusta blizu grada San Hose del Palmar.

Jedinica je juče saopštila da je poginulo 312 ljudi.