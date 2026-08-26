Katastrofa na granici Nepala i Tibeta: Zemljotres pokrenuo lavinu i razorne bujice, izbrisana naselja, stotine nestalih

Zemljotres je pokrenuo lavinu, a potom su snažne bujice pogodile pogranično područje, dok spasilačke ekipe pokušavaju da dođu do stotina ljudi kojima se izgubio svaki trag.

Izvor: x printscreen

Stotine ljudi vode se kao nestale nakon što su silovite bujične poplave i izlivanje rijeke Bote Koši pogodili područje duž granice između Nepala i Tibeta, javlja BBC.

Nepalska policija potvrdila je da su za sada pronađena tijela 31 poginulih, a prema najnovijim informacijama koje je Nepalska turistička zajednica objavila na platformi X, potvrđeno je da se traga za ukupno 384 osobe. Među nestalima je 291 strani državljanin, kao i 93 državljanina Nepala.

Nadležne službe i turističke vlasti saopštile su da ubrzano rade na provjeri lokacija i bezbjednosti svih osoba koje su putovale kroz to područje. Razorna bujica pogodila je u srijedu rano ujutru region Rasua, koji se nalazi sjeverno od nepalske prijestonice Katmandua.

These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for…pic.twitter.com/7iiupXXIzT — Nikhil saini (@iNikhilsaini)August 26, 2026

Velike žrtve na kineskoj strani, reagovao i Si Đinping

Kineski državni mediji izvještavaju o "velikim ljudskim žrtvama" izazvanim masivnim odronom mulja i zemlje u trgovačkom čvorištu na tibetanskoj strani zajedničke granice.

Kineski predsjednik Si Đinping pozvao je na angažovanje svih raspoloživih snaga u potrazi za nestalima, kao i na hitno jačanje sistema praćenja i ranog upozoravanja kako bi se spriječile sekundarne katastrofe.

Kineska centralna vlada poslala je specijalizovane timove i ljudstvo na područje Tibeta kako bi rukovodili složenim operacijama potrage i spasavanja.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods#Nepal#Rasuwa#FlashFlood#Floodspic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey (@ravipandey2643)August 26, 2026

Među nestalim turistima Britanci, Indijci, Amerikanci...

Prema zvaničnim podacima Nepalske turističke zajednice, među 291 nestalim stranim državljaninom nalaze se 105 državljana Indije, kao i još 37 Indijaca sa prebivalištem u inostranstvu, 17 državljana Malezije, 12 britanskih državljana, četvoro državljana Južnoafričke Republike, troje Amerikanaca, kao i po jedan državljanin Australije i Holandije.

Za 111 osoba nacionalnost još uvijek nije zvanično potvrđena.

Uzrok katastrofe: Potres izazvao lavinu, pa bujicu

Nepalski ministar spoljnih poslova Šišir Kanali izvijestio je parlament o prvim zvaničnim informacijama sa terena. Prema njegovim riječima, područje je oko 8.37 časova po lokalnom vremenu prvo pogodio zemljotres.

Snažno podrhtavanje tla potom je pokrenulo razornu lavinu, koja je na kraju izazvala nagle bujične poplave. Kanali je naglasio da Nepal blisko koordinira akcije sa Kinom, jer je i kineska strana pretrpjela ogromnu štetu.

This is seriously scary. CCTV footage from Gyirong Port in Tibet, China, directly opposite Nepal’s Rasuwa district. This flash flood hit here first and later caused massive havoc in Nepal. Can’t even imagine someone surviving this. Prayers for everyone affected. https://t.co/o805P8KGSupic.twitter.com/31QzZ64aBD — Nikhil saini (@iNikhilsaini)August 26, 2026

Na nepalskoj strani trenutno se traga i za pripadnicima službi: nestalo je 26 policajaca, devet pripadnika naoružane policije, 44 vojnika, kao i više službenika carine i imigracione službe.

Nastala je i ogromna šteta na putevima, mostovima, telekomunikacijama i hidroelektranama, a najteže su pogođeni okruzi Rasuva i Nuvakot.

"Nije bilo nikakvog upozorenja, nemamo signal"

Ji Liang, kineski preduzetnik sa sjedištem u Katmanduu, izjavio je za BBC da njegova logistička kompanija u pogođenom području ima sedam kamiona sa kontejnerima i nepalskom posadom.

"Izgubili smo kontakt sa svima njima. Nema nikakvog signala i ne možemo nikoga da dobijemo. Koliko ja znam, nije bilo nikakvog prethodnog upozorenja. Povremenih odrona i klizišta ima, naročito tokom sezone kiša, ali ovo izgleda daleko ozbiljnije", rekao je Liang.

Today, a flash flood has swept through markets, settlements, and hydropower projects along the Bhotekoshi River in Timure and Syabrubesi, Gosainkunda Rural Municipality, Rasuwa District, Bagmati Province, Nepal.pic.twitter.com/DWVsGQpRzV — Weather Monitor (@WeatherMonitors)August 26, 2026

Dramatične vijesti stižu i sa kineske strane granice. Guan Daošuan iz provincije Sečuan rekao je za BBC da je izgubio kontakt sa suprugom u srijedu kasno ujutru. Ona je zaposlena u državnoj građevinskoj kompaniji koja radi na izgradnji puteva i mostova na Tibetu.

Pošto je drumski pristup pogođenom području potpuno prekinut, nepalske vlasti pokušale su da pošalju helikopter u izviđanje i spasavanje, ali akciju izuzetno otežava i usporava snažan vjetar.