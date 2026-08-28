Požar na Plješevici i dalje aktivan: Vatrogasci se povukli, šumari dežuraju

Požar na planini Plješevici kod Bihaća i dalje je aktivan, ali smanjenog intenziteta. Nema otvorenog plamena, prisutno je izdimljavanje.

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Požar na planini Plješevici kod Bihaća i dalje je aktivan, ali smanjenog intenziteta, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Trenutno nema otvorenog plamena i prisutno je izdimljavanje zapaljenih panjeva, a požar se danonoćno drži pod kontrolom kako se preko šumskog puta ne bi proširio prema četinarskoj šumi.

Vatrogasci su se povukli sa požarišta, dok su na dežurstvu radnici šumskog preduzeća iz Bihaća.