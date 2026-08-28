logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Požar na Plješevici i dalje aktivan: Vatrogasci se povukli, šumari dežuraju

Požar na Plješevici i dalje aktivan: Vatrogasci se povukli, šumari dežuraju

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Požar na planini Plješevici kod Bihaća i dalje je aktivan, ali smanjenog intenziteta. Nema otvorenog plamena, prisutno je izdimljavanje.

Požar na Plješevici i dalje aktivan, dežuraju šumari Izvor: Facebook/screenshot

Požar na planini Plješevici kod Bihaća i dalje je aktivan, ali smanjenog intenziteta, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Trenutno nema otvorenog plamena i prisutno je izdimljavanje zapaljenih panjeva, a požar se danonoćno drži pod kontrolom kako se preko šumskog puta ne bi proširio prema četinarskoj šumi.

Vatrogasci su se povukli sa požarišta, dok su na dežurstvu radnici šumskog preduzeća iz Bihaća.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Požari Plješevica Bihać

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ