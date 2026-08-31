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Ni početkom septembra nema pravog osvježenja: Temperature ponovo iznad 30 stepeni, kiše nema na vidiku

Ni početkom septembra nema pravog osvježenja: Temperature ponovo iznad 30 stepeni, kiše nema na vidiku

Autor Haris Krhalić
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Početak septembra u BiH biće natprosječno topao i sušan. Temperature će u Hercegovini dostizati 35 stepeni, dok ozbiljnije padavine nisu na vidiku.

Početak septembra donosi nove vrućine: Temperature do 35 stepeni, kiša i dalje izostaje Izvor: Shutterstock

Početak septembra u Bosni i Hercegovini neće donijeti značajnije zahlađenje, pa će se natprosječno toplo i sušno vrijeme nastaviti i u prvim danima mjeseca.

Klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH Bakir Krajinović rekao je, gostujući u programu Federalne televizije, da će temperature i tokom ove sedmice u većem dijelu zemlje biti iznad prosjeka.

U Sarajevu i unutrašnjosti Bosne najviše dnevne temperature kretaće se uglavnom između 30 i 32 stepena, dok će u Hercegovini biti još toplije, sa temperaturama do 35 stepeni.

Za razliku od dnevnih vrućina, jutra i noći biće znatno prijatniji.

„Temperature će se u jutarnjim satima spuštati i do 10 °C u Bosni, što će građanima omogućiti ugodniji san, uprkos vrelim danima koji nas očekuju“, naveo je Krajinović.

Suša traje od juna

Visoke temperature nisu jedini problem, jer se BiH i dalje suočava sa izraženim nedostatkom padavina.

Prema riječima Krajinovića, sušni period traje još od juna, a prognoze za naredni period ne ukazuju na dolazak ozbiljnijih i dugotrajnijih kišnih sistema.

Lokalni pljuskovi mogući su oko 3. i 4. septembra, ali se ne očekuje da će biti dovoljni za značajnije poboljšanje hidrološke situacije.

Takve padavine, kako je navedeno, neće bitnije popraviti vodni bilans u rijekama, jezerima i zemljištu.

„Nažalost, ne piše nam se dobro“, kazao je Krajinović.

Zbog nastavka izrazito sušnog perioda, rizik od izbijanja šumskih požara na otvorenom prostoru širom BiH i dalje je veoma visok i nalazi se na kritičnom nivou.

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