Italija gori na 46 stepeni: Meteorolozi upozorili na "supertropske noći", 9 gradova pod crvenim alarmom

Italiju je pogodio peti i najintenzivniji toplotni talas ovog ljeta, zbog kojeg je u devet gradova proglašen crveni alarm.

Izvor: Cecilia Fabiano / LaPresse / Profimedia

Italiju je zahvatio novi talas ekstremnih vrućina, a devet gradova u petak, 28. avgusta, nalazi se pod crvenim upozorenjem zbog opasno visokih temperatura, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Italije.

Najviši stepen upozorenja proglašen je za Bari, Kaljari, Kampobaso, Kataniju, Latinu, Mesinu, Palermo, Ređo Kalabriju i Rim.

Riječ je o petom talasu ekstremnih vrućina koji je ovog ljeta pogodio Italiju. Uslijedio je nakon kratkog perioda nestabilnog vremena koji je donio privremeno osvježenje, ali meteorolozi upozoravaju da bi ovaj talas, iako bi trebalo da traje svega nekoliko dana, od 27. do 29. avgusta, mogao biti najintenzivniji ovog ljeta.

Temperatura ide do 46 stepeni

Ekstremne vrućine donio je afrički anticiklon, koji bi u Italiju mogao da donese i čestice saharskog pijeska.

Najtoplije će biti u centralnim i južnim djelovima zemlje, gdje će temperature biti između osam i deset stepeni iznad prosjeka.

Petak bi mogao biti najtopliji dan ljeta 2026. godine. Na istoku Sicilije očekuju se 45 stepeni, u Apuliji 44, dok bi u unutrašnjosti Kalabrije temperatura mogla da dostigne čak 45 do 46 stepeni.

Na Sardiniji se očekuju maksimalne 44 stepena, ali ni tokom noći neće biti značajnijeg olakšanja. Meteorolozi upozoravaju na takozvane “supertropske noći”, tokom kojih temperatura u ravničarskim predjelima neće padati ispod 25 stepeni.

U Fođi se očekuju 42 stepena, u Izerniji 40, dok bi u Rimu temperatura mogla da dostigne između 38 i 39 stepeni.

Ministarstvo zdravlja već je u četvrtak proglasilo crveni alarm u Bariju, Palermu i Kampobasu. Narandžasto upozorenje bilo je na snazi u Ankoni, Kaljariju, Kataniji, Firenci, Latini, Mesini, Ređo Kalabriji, Rijetiju i Rimu.

Sjeveru prijete pljuskovi, grad i olujni vjetar

Dok se centralni i južni djelovi Italije suočavaju sa ekstremnim vrućinama, sjever zemlje očekuje naglo pogoršanje vremena.

Najopasnija situacija očekuje se u petak, kada bi sjeverne oblasti mogli pogoditi obilni pljuskovi, grad i snažni udari vjetra. Posebno je ugrožen sjeverozapad zemlje, gdje se vremenske prilike postepeno pogoršavaju.

Temperature će na sjeveru biti znatno niže. U okolini Milana mogle bi ostati ispod 30 stepeni, u Torinu se očekuje između 27 i 28, dok bi u ravničarskim djelovima Veneta temperatura mogla dostići 34 stepena.

Poboljšanje vremena i pad temperature očekuju se tokom vikenda, posebno u centralnim i južnim oblastima.

Početak septembra trebalo bi da ostane ljetni, ali bi između 1. i 2. septembra novi nestabilni front mogao zahvatiti sjever, a zatim i dio centralne Italije. Na jugu će se zadržati toplije vrijeme.