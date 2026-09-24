Biće testirane sve škole u Srpskoj: Počinje projekat prevencije zloupotrebe droga među učenicima

U svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj biće sprovedeno istraživanje o prisustvu tragova narkotika i psihoaktivnih supstanci, a biće analizirane i otpadne vode u gradskim i urbanim sredinama.

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U Banjaluci je danas održan okrugli sto povodom predstavljanja projekta "Prevencija zloupotrebe droga među učenicima osnovnih i srednjih škola", koji je podržala Vlada Republike Srpske, a realizuje se kroz partnerstvo više institucija.

U realizaciji projekta učestvuju ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, unutrašnjih poslova, prosvjete i kulture Republike Srpske, Institut za javno zdravstvo, Republički pedagoški zavod, Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Srpske i Udruženje građana "Viktorija".

Cilj projekta je unapređenje znanja i svijesti učenika viših razreda osnovnih i srednjih škola, nastavnog osoblja, stručnih saradnika i roditelja o štetnim posljedicama zloupotrebe droga, faktorima rizika i mogućnostima ranog reagovanja.

Projekat predviđa mjere prevencije zavisnosti, rano prepoznavanje rizičnih obrazaca ponašanja i pravovremeno usmjeravanje mladih ka odgovarajućoj stručnoj podršci.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, inicijator ovog projekta, rekao je da će se projekat provoditi u nekoliko faza.

"Nakon projekta ćemo, uz potpunu zaštitu podataka, vidjeti u kojim školama imamo probleme kako bi se oni otklonili, a djeca bila zaštićena i edukovana", naveo je Stevandić.

Почиње реализација најбољег пројекта заштите дјеце у историји Републике Српске. Након много припрема и анализа почиње највеће тестирање на присуство опојних дрога на јавним површинама, отпадним водама, школама, на клупама, зборницама. Знаћемо све и реаговати одмах и дугорочно!pic.twitter.com/p43KxmVCTj — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic)September 24, 2026

Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Bojan Đenić rekao je da je cilj da roditelji budu aktivni saradnici u projektu i da budu osposobljeni da prepoznaju promjene u ponašanju djeteta.

"Želja je da roditelji budu saradnici tokom ovog projekta jer će biti edukovani da uoče promjene kod djeteta i kako te probleme da rješavaju", rekao je Đenić.

On je naveo da je Institut formirao tim obučen za testiranje radnih površina i otpadnih voda, te da je, uz pomoć Vlade Republike Srpske, nabavljena potrebna oprema.

Pomoćnik ministra zdravlja Republike Srpske Vesna Vipotnik rekla je da projekat obuhvata niz aktivnosti, od edukacije roditelja i nastavnog kadra do testiranja školskih površina.

"Radiće se i analiza otpadnih voda u gradskim i prigradskim sredinama na prisustvo psihoaktivnih supstanci", dodala je Vipotnikova.

Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić istakla je da će ova ustanova biti uključena u dio projekta koji se odnosi na obuku nastavnika, stručnih saradnika i roditelja.

"Želimo da približimo roditeljima ovu temu jer je cilj vaspitno-obrazovnog sistema, ali i svakog roditelja da ima dijete koje ima srećnu i svijetlu budućnost. Cilj je da zaštitimo mlađu populaciju i da djelujemo edukativno i preventivno", dodala je Tanasićeva.

Uloga Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u projektu biće testiranje radnih i kontaktnih površina u osnovnim i srednjim školama na prisustvo tragova narkotika i psihoaktivnih supstanci, kao i uzorkovanje otpadnih voda u gradovima i urbanim sredinama.

Istraživanje će biti sprovedeno u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj – ukupno 192 osnovne i 96 srednjih škola.

Na taj način biće obuhvaćene škole na teritoriji cijele Republike Srpske, uz cilj da se dobije sveobuhvatan uvid u stanje i unaprijede mjere prevencije i zaštite djece od zloupotrebe droga.

(Mondo)