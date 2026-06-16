Sjećate li se najavljenog testiranja srednjoškolaca na narkotike?

Iako je krajem prošle godine najavljeno kao revolucionarni nacionalni projekat, od testiranja srednjoškolaca na narkotike u Republici Srpskoj, po svemu sudeći, neće biti ništa. To barem potvrđuju dostavljene informacije našem portalu iz resornog ministarstva.

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Podsjećamo, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je krajem 2025, tokom simpozijuma o bolestima zavisnosti, da Srpska naredne godine (odnosno ove) planira realizaciju projekta kojim bi srednjoškolci drugog i trećeg razreda, uz saglasnost roditelja, bili testirani na prisustvo psihoaktivnih supstanci.

Tada je navedeno da bi se u ovaj proces uključila tri resora – ministarstva zdravlja, prosvjete i unutrašnjih poslova – a da bi rezultati poslužili nadležnim organima da steknu uvid u kojim školama ili dijelovima Srpske postoji problem sa trgovinom narkoticima.

Pred kraj ove školske godine i uoči priprema za početak nove, pitali smo nadležno Ministarstvo prosvjete i kulture RS da li su u toku pripreme za ovaj složeni proces. Stigao je kratak i jasan odgovor:

"Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije razmatralo mogućnost testiranja učenika na narkotike, niti smo zaprimili takvu inicijativu", navodi se u odgovoru Ministarstva.

Realna potreba ili populistički potez?

Da je problem dostupnosti droga školarcima stvaran te da su određeni koraci neophodni, tada su istakli i iz UG "Viktorija", podsjećajući da je njihovo istraživanje iz 2020. godine pokazalo prisustvo tragova psihoaktivnih supstanci u 11 od 24 testirane škole. Iz ovog udruženja su tada podržali ideju dobrovoljnog testiranja kao efikasnu mjeru ranog otkrivanja konzumenata i smanjenja vršnjačkog pritiska.

Međutim, iako se struka slaže da je prevencija nužna, ovakav rasplet situacije u praksi poklapa se sa reakcijama dijela javnosti, prosvjetnih radnika i roditelja, koji su za Mondo upozoravali da se pristupilo populistički, a ne kroz promišljenu strategiju.

Sociolozi i psiholozi su tada istakli da se tako ozbiljna odluka ne smije donositi "preko koljena" i isključivo u okviru politike, upozoravajući na rizik od narušavanja povjerenja između djece, roditelja i škola u slučaju masovnog testiranja bez jasnih indikacija.

Takođe, predstavnici srednjih škola su tada decidno upozorili da bi svaka eventualna mjera ovog tipa prvo morala dobiti stroge zakonske okvire i pravilnike kako bi se zaštitila prava i lični podaci maloljetnika.