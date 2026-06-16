Sjećate li se najavljenog testiranja srednjoškolaca na narkotike?

Iako je krajem prošle godine najavljeno kao revolucionarni nacionalni projekat, od testiranja srednjoškolaca na narkotike u Republici Srpskoj, po svemu sudeći, neće biti ništa. To barem potvrđuju dostavljene informacije našem portalu iz resornog ministarstva.
Podsjećamo, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je krajem 2025, tokom simpozijuma o bolestima zavisnosti, da Srpska naredne godine (odnosno ove) planira realizaciju projekta kojim bi srednjoškolci drugog i trećeg razreda, uz saglasnost roditelja, bili testirani na prisustvo psihoaktivnih supstanci.
Tada je navedeno da bi se u ovaj proces uključila tri resora – ministarstva zdravlja, prosvjete i unutrašnjih poslova – a da bi rezultati poslužili nadležnim organima da steknu uvid u kojim školama ili dijelovima Srpske postoji problem sa trgovinom narkoticima.
Pred kraj ove školske godine i uoči priprema za početak nove, pitali smo nadležno Ministarstvo prosvjete i kulture RS da li su u toku pripreme za ovaj složeni proces. Stigao je kratak i jasan odgovor:
"Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije razmatralo mogućnost testiranja učenika na narkotike, niti smo zaprimili takvu inicijativu", navodi se u odgovoru Ministarstva.
Realna potreba ili populistički potez?
Da je problem dostupnosti droga školarcima stvaran te da su određeni koraci neophodni, tada su istakli i iz UG "Viktorija", podsjećajući da je njihovo istraživanje iz 2020. godine pokazalo prisustvo tragova psihoaktivnih supstanci u 11 od 24 testirane škole. Iz ovog udruženja su tada podržali ideju dobrovoljnog testiranja kao efikasnu mjeru ranog otkrivanja konzumenata i smanjenja vršnjačkog pritiska.
Međutim, iako se struka slaže da je prevencija nužna, ovakav rasplet situacije u praksi poklapa se sa reakcijama dijela javnosti, prosvjetnih radnika i roditelja, koji su za Mondo upozoravali da se pristupilo populistički, a ne kroz promišljenu strategiju.
Sociolozi i psiholozi su tada istakli da se tako ozbiljna odluka ne smije donositi "preko koljena" i isključivo u okviru politike, upozoravajući na rizik od narušavanja povjerenja između djece, roditelja i škola u slučaju masovnog testiranja bez jasnih indikacija.
Takođe, predstavnici srednjih škola su tada decidno upozorili da bi svaka eventualna mjera ovog tipa prvo morala dobiti stroge zakonske okvire i pravilnike kako bi se zaštitila prava i lični podaci maloljetnika.