Danas sunčano i toplo, kiša ponegdje na jugoistoku

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblaka, a samo ponegde na jugoistoku može biti kratkotrajne kiše ili pljuskova.
Maksimalna temperatura vazduha biće od 27 do 33, na jugu do 36, a u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.
Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini pojačan.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 12 djevojčica i 15 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Deset beba rođeno je u Banjaluci, šest u Prijedoru, tri u Istočnom Sarajevu, po dvije u Doboju, Bijeljini i Gradišci i po jedna u Foči i Nevesinju.
U Banjaluci je rođeno sedam dječaka i tri djevojčice, u Prijedoru tri djevojčice i tri dječaka, u Istočnom Sarajevu dva dječaka i djevojčica, u Doboju i Bijeljini po jedan dječak i po jedna djevojčica, u Gradišci dvije djevojčice, u Foči jedna djevojčica i u Nevesinju jedan dječak.
Poroda nije bilo u Zvorniku i Trebinju.
Jutro je promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo, u Hercegovini vedro, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Gacko i Han Pijesak 15, Foča, Šipovo i Drinić 16, Sokolac, Kalinovik i Čemerno 17, Kneževo, Ribnik, Rudo, Srebrenica i Bihać 18, Zvornik, Mrkonjić Grad, Sarajevo i Tuzla 19, Bileća i Novi Grad 20, Bijeljina, Prijedor i Srbac 21, Doboj i Zenica 22, Banjaluka 23, Mostar 24, te Neum 27 stepeni Celzijusovih.