Danas sunčano i toplo, kiša ponegdje na jugoistoku

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 12 djevojčica i 15 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Deset beba rođeno je u Banjaluci, šest u Prijedoru, tri u Istočnom Sarajevu, po dvije u Doboju, Bijeljini i Gradišci i po jedna u Foči i Nevesinju.

U Banjaluci je rođeno sedam dječaka i tri djevojčice, u Prijedoru tri djevojčice i tri dječaka, u Istočnom Sarajevu dva dječaka i djevojčica, u Doboju i Bijeljini po jedan dječak i po jedna djevojčica, u Gradišci dvije djevojčice, u Foči jedna djevojčica i u Nevesinju jedan dječak.

Poroda nije bilo u Zvorniku i Trebinju.