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Danas sunčano i toplo, kiša ponegdje na jugoistoku

Danas sunčano i toplo, kiša ponegdje na jugoistoku

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblaka, a samo ponegde na jugoistoku može biti kratkotrajne kiše ili pljuskova.

Banjaluka Izvor: Slaven Petković - Mondo

Maksimalna temperatura vazduha biće od 27 do 33, na jugu do 36, a u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini pojačan.

Rođeno 27 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 12 djevojčica i 15 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Deset beba rođeno je u Banjaluci, šest u Prijedoru, tri u Istočnom Sarajevu, po dvije u Doboju, Bijeljini i Gradišci i po jedna u Foči i Nevesinju.

U Banjaluci je rođeno sedam dječaka i tri djevojčice, u Prijedoru tri djevojčice i tri dječaka, u Istočnom Sarajevu dva dječaka i djevojčica, u Doboju i Bijeljini po jedan dječak i po jedna djevojčica, u Gradišci dvije djevojčice, u Foči jedna djevojčica i u Nevesinju jedan dječak.

Poroda nije bilo u Zvorniku i Trebinju.

Jutro je promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo, u Hercegovini vedro, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Gacko i Han Pijesak 15, Foča, Šipovo i Drinić 16, Sokolac, Kalinovik i Čemerno 17, Kneževo, Ribnik, Rudo, Srebrenica i Bihać 18, Zvornik, Mrkonjić Grad, Sarajevo i Tuzla 19, Bileća i Novi Grad 20, Bijeljina, Prijedor i Srbac 21, Doboj i Zenica 22, Banjaluka 23, Mostar 24, te Neum 27 stepeni Celzijusovih.

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