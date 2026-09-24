Masovna tuča u Sloveniji, mlatilo se dvadeset mladića i djevojaka: Lomili inventar i vozila (Video)

Nakon što su objavljeni jezivi snimci brutalnog okršaja ispred jednog kafića u centru grada, mještani Postojne poručuju da je situacija postala neizdrživa zbog pijanih gostiju koji lome automobile i uništavaju imovinu.

Izvor: Screenshot/Instagram

U Postojni u Sloveniji došlo je do masovne tuče u kojoj je učestvovalo više od dvadeset mladića i djevojaka. Snimci proteklog vikenda iz Tržaške ulice u centru Postojne prikazuju mlade koji viču, tuku se i uništavaju inventar ispred lokala "Music cafe".

Snimke je pogledao i gradonačelnik Igor Marentič. "Ne, ovo još nisam doživio. Ne pamtim da sam vidio sličan slučaj u Postojni", rekao je on, piše RTV Slovenija.

Stanari godinama trpe noćnu buku, ali kažu da je situacija postala neizdrživa. Žale se na oštećene automobile i prečeste intervencije hitne pomoći zbog pijanih mladih osoba.

Posljednjih mjeseci sve dokumentuju i snimke predaju policiji. Ne žele da istupaju javno jer se boje posljedica. Gradonačelnik Marentič je potvrdio da je Opština upoznata sa problemom.

"Dobili smo dva dopisa stanara iz neposredne blizine. Znam da je policija i ranije intervenisala u tom lokalu", kazao je.

U subotu je policija stigla u 1.30 ujutru. Mladi su se razbježali, a na mjestu događaja zatečen je samo lakše povrijeđeni 22-godišnjak. Policija istražuje sumnju na krivična djela prijetnje i nasilničkog ponašanja.

Službeno radno vrijeme lokala je do 22 sata, a jednom mjesečno smije da radi do 2 sata ujutru. Tržišni inspektori sproveli su nekoliko nadzora od 2022. godine, a samo su jednom utvrdili prekršaj i izdali upozorenje.

Opština razmatra skraćivanje radnog vremena

Stanovnici od maja upozoravaju Opštinu i pozivaju na reakciju, ali tvrde da se do sada ništa nije preduzelo. Gradonačelnik je sada, međutim, najavio konkretne korake.

"Nakon ovog posljednjeg događaja analizirali smo situaciju. U Opštini smo odlučili da ćemo ozbiljno razmotriti izdavanje dozvola za rad u noćnim satima. Možda do jedanaest ili dvanaest, ali vjerovatno ne duže", izjavio je za RTV Slovenija.

Menadžer lokala nije želio da da izjavu pred kamerom, ali je u razgovoru poručio da događaji na ulici nemaju veze sa njima. Vlasnik je pak izjavio da se trude da spriječe probleme, ali nije pojasnio na koji način.

Stanovnici su uvjereni da mjesečne žurke privlače problematične goste. Očekuju da će Opština ispuniti najavu i skratiti radno vrijeme za događaje koji se unaprijed organizuju jednom mjesečno.