logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Masovna tuča u Sloveniji, mlatilo se dvadeset mladića i djevojaka: Lomili inventar i vozila (Video)

Masovna tuča u Sloveniji, mlatilo se dvadeset mladića i djevojaka: Lomili inventar i vozila (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nakon što su objavljeni jezivi snimci brutalnog okršaja ispred jednog kafića u centru grada, mještani Postojne poručuju da je situacija postala neizdrživa zbog pijanih gostiju koji lome automobile i uništavaju imovinu.

Masovna tuča više od 20 mladih ispred kafića u Postojni Izvor: Screenshot/Instagram

U Postojni u Sloveniji došlo je do masovne tuče u kojoj je učestvovalo više od dvadeset mladića i djevojaka. Snimci proteklog vikenda iz Tržaške ulice u centru Postojne prikazuju mlade koji viču, tuku se i uništavaju inventar ispred lokala "Music cafe".

Snimke je pogledao i gradonačelnik Igor Marentič. "Ne, ovo još nisam doživio. Ne pamtim da sam vidio sličan slučaj u Postojni", rekao je on, piše RTV Slovenija.

Stanari godinama trpe noćnu buku, ali kažu da je situacija postala neizdrživa. Žale se na oštećene automobile i prečeste intervencije hitne pomoći zbog pijanih mladih osoba.

Posljednjih mjeseci sve dokumentuju i snimke predaju policiji. Ne žele da istupaju javno jer se boje posljedica. Gradonačelnik Marentič je potvrdio da je Opština upoznata sa problemom.

"Dobili smo dva dopisa stanara iz neposredne blizine. Znam da je policija i ranije intervenisala u tom lokalu", kazao je.

U subotu je policija stigla u 1.30 ujutru. Mladi su se razbježali, a na mjestu događaja zatečen je samo lakše povrijeđeni 22-godišnjak. Policija istražuje sumnju na krivična djela prijetnje i nasilničkog ponašanja.

Službeno radno vrijeme lokala je do 22 sata, a jednom mjesečno smije da radi do 2 sata ujutru. Tržišni inspektori sproveli su nekoliko nadzora od 2022. godine, a samo su jednom utvrdili prekršaj i izdali upozorenje.

Opština razmatra skraćivanje radnog vremena

Stanovnici od maja upozoravaju Opštinu i pozivaju na reakciju, ali tvrde da se do sada ništa nije preduzelo. Gradonačelnik je sada, međutim, najavio konkretne korake.

"Nakon ovog posljednjeg događaja analizirali smo situaciju. U Opštini smo odlučili da ćemo ozbiljno razmotriti izdavanje dozvola za rad u noćnim satima. Možda do jedanaest ili dvanaest, ali vjerovatno ne duže", izjavio je za RTV Slovenija.

Menadžer lokala nije želio da da izjavu pred kamerom, ali je u razgovoru poručio da događaji na ulici nemaju veze sa njima. Vlasnik je pak izjavio da se trude da spriječe probleme, ali nije pojasnio na koji način.

Stanovnici su uvjereni da mjesečne žurke privlače problematične goste. Očekuju da će Opština ispuniti najavu i skratiti radno vrijeme za događaje koji se unaprijed organizuju jednom mjesečno.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovenija tuča

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ