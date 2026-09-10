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Slovenija potvrdila povratak virusa zapadnog Nila: Zaražene vrane pronađene u okolini Ljubljane

Slovenija potvrdila povratak virusa zapadnog Nila: Zaražene vrane pronađene u okolini Ljubljane

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Virus zapadnog Nila potvrđen je kod uginulih sivih vrana pronađenih na području LJubljane i obližnjeg Grosuplja.

Virus zapadnog Nila u Sloveniji Izvor: ixhsanp/Shutterstock/YouTube/Demystifying Medicine

Virus je potvrdio Nacionalni veterinarski institut u Sloveniji.

Virus je kod ptica u Sloveniji posljednji put potvrđen 2024. godine, a od početka godine nije zabilježen nijedan slučaj zaraze kod ljudi, objavila je slovenačka Uprava za bezbjednost hrane i veterinarstvo.

Ovaj virus prirodno cirkuliše među pticama, a prenose ga komarci.

Neke vrste ptica, među kojima su i vrane, posebno su osjetljive na zarazu, pa se bolest među njima može brzo širiti i imati smrtonosan ishod.

Zaraza je ove godine potvrđena u Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Holandiji, Italiji, Španiji, Belgiji, NJemačkoj, Austriji, Grčkoj, Švajcarskoj i Francuskoj, prenosi STA.

Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti prošle sedmice je saopštio da je ove godine u Evropi zabilježeno više od 1.000 lokalnih slučajeva zaraze ovim virusom. Broj slučajeva naglo je porastao posljednjih sedmica.

Ovaj virus potiče iz Afrike i prvi put je identifikovan 1937. godine u istoimenoj pokrajini Ugande, a u Evropi početkom 1960. godine u Francuskoj.

Danas je prisutan u Evropi, Aziji, Africi, Australiji i Americi.

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Slovenija virus virusi

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