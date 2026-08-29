Virus Zapadnog Nila potvrđen kod pet vrana u Zagrebu: Raste broj slučajeva u regionu

Virus groznice Zapadnog Nila potvrđen je u pet uginulih vrana na području Zagreba. U Sjevernoj Makedoniji registrovan je veliki broj slučajeva i šest smrtnih ishoda.

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Virus groznice Zapadnog Nila potvrđen je u pet uginulih vrana pronađenih na različitim lokacijama u Zagrebu, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske, javlja Beta.

Prvi slučaj potvrđen je 27. avgusta, kada je virus pronađen u vrani uginuloj na području Zapruđa. Dan kasnije laboratorijske analize potvrdile su virus i kod još četiri vrane pronađene na Kvaternikovom trgu, u Parku Bartola Kašića, Savici i Dubravi, odnosno Dubecu.

Virus groznice Zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženih komaraca, a najznačajniji prenosioci su komarci iz roda Culex. Oni virus najčešće prenose između ptica, dok ga sporadično mogu prenijeti i na ljude i konje.

Ljudi i konji su slučajni i krajnji domaćini virusa, što znači da ne predstavljaju izvor zaraze za druge ljude ili životinje. Virus se ne prenosi direktno sa zaražene osobe ili konja na drugu osobu ili životinju.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je 27. avgusta saopštio da je u Hrvatskoj tokom 2026. godine do tada bilo prijavljeno šest infekcija virusom Zapadnog Nila. Tri oboljele osobe razvile su težu kliničku sliku i bile hospitalizovane, dok su ostale tri imale asimptomatsku infekciju.

Građanima u Zagrebu preporučeno je da, ukoliko na istoj lokaciji primijete dvije ili više uginulih divljih ptica, o tome obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju kako bi se, po potrebi, isključila mogućnost zaraznih bolesti životinja.

Situacija je znatno ozbiljnija u Sjevernoj Makedoniji, gdje je tokom ovog ljeta zabilježen nagli porast broja slučajeva.

Do 25. avgusta registrovano je 50 potvrđenih slučajeva groznice Zapadnog Nila, dok je nakon toga zabilježen i šesti smrtni ishod. Prema posljednjim dostupnim podacima, broj potvrđenih slučajeva potom je dostigao najmanje 51.

Većina oboljelih u Sjevernoj Makedoniji je starija od 60 godina, a veliki broj pacijenata razvio je neuroinvazivni oblik bolesti, koji može izazvati encefalitis, meningitis i druge ozbiljne komplikacije.

Većina ljudi zaraženih virusom Zapadnog Nila nema simptome. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Sjeverne Makedonije, oko 80 odsto infekcija prolazi bez simptoma, dok se kod manjeg broja zaraženih razvija teži oblik bolesti koji zahvata centralni nervni sistem.

Zbog toga se tokom sezone komaraca preporučuje zaštita od njihovih uboda, uključujući korišćenje repelenata, nošenje odjeće koja pokriva veći dio tijela, postavljanje zaštitnih mreža na prozore i uklanjanje stajaće vode u kojoj se komarci mogu razmnožavati.