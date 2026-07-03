Više od 100 putnika i 20 članova posade prijavilo simptome norovirusa na luksuznom kruzeru u Kaliforniji.

Izvor: Rod Rolle / Sipa USA / Profimedia

Luksuzni kruzer "Ruby Princess" koji je u vlasništvu kompanije "Princess Cruises" nalazi se trenutno usidren kod obale San Franciska u Kaliforniji u Sjedinjenim Američkim Državama zbog više od 100 putnika i 20 članova posade koji su prijavili simptome norovirusa, piše britanski "San". Epidemija ovog virusa izbila je početkom maja ove godine na kruzeru "Ambition" na kom je tada preminuo stariji muškarac (92), ali nije zvanično potvrđeno da je to uzrok smrti.

Kruzer "Ambition" bio je tada usidren u Bordou u Francuskoj sa 1.233 putnika i 514 članova posade. U vrijeme izbijanja norovirusa (gastroenteritis - stomačni grip) na kruzeru "Ambition" nije bilo posebih mjera obezbjeđenja, dok je kruzer "Ruby Princess", koji je trenutno kod San Franciska, bio na krstarenju koje je trajalo 20 dana i usput je imao stanice na Aljasci i u Britanskoj Kolumbiji.

Pogledajte fotografije kruzera "Ambition" na kom je izbila epidemija norovirusa u maju ove godine

Vidi opis Drama na luksuznom kruzeru: Više od 120 osoba oboljelo od norovirusa, brod u karantinu (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Luksuzni kruzer "Ruby Princess" je isplovio 12. juna, a vratio se u Sjedinjene Države 2. jula. Zaraza je prijavljena 28. juna prema informacijama američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

The Ruby Princess cruise ship was docked for disinfection at San Francisco's Pier 27 Thursday morning after a norovirus outbreak affected dozens of passengers and crew. More than 100 passengers and over 20 crew members got sick on a 20-day cruise. More here:…pic.twitter.com/3c9FSgr3IH — ABC7 News (@abc7newsbayarea)July 2, 2026

Na kruzeru je 3.032 putnika na brodu, a 102 osobe su prijavile zdravstvene tegobe. Simptomi su potvrđeni kod 23 od ukupno 1.144 člana posade.

Pojačane su mjere kontrole i sanitarnog protokola na brodu. Od tog trenutka je opao broj novih slučajeva.

Pogledajte fotografije sa kruzera "Ruby Princess" koji je usidren u Kaliforniji zbog izbijanja norovirusa

Vidi opis Drama na luksuznom kruzeru: Više od 120 osoba oboljelo od norovirusa, brod u karantinu (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rod Rolle / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Rod Rolle / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Rod Rolle / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Rod Rolle / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Stu Gray / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Šta je norovirus?

Norovirus je izuzetno zarazan virus koji izaziva akutni gastroenteritis (stomačni grip), praćen naglom mučninom, povraćanjem, jakom dijarejom i grčevima, koji obično prolaze za 1–3 dana. Prenosi se prljavim rukama, kontaminiranom hranom ili bliskim kontaktom, a posebno je učestao zimi.

(Mondo.rs)