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Drama na luksuznom kruzeru: Više od 120 osoba oboljelo od norovirusa, brod u karantinu (Foto)

Drama na luksuznom kruzeru: Više od 120 osoba oboljelo od norovirusa, brod u karantinu (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Više od 100 putnika i 20 članova posade prijavilo simptome norovirusa na luksuznom kruzeru u Kaliforniji.

Više od 120 ljudi oboljelo od norovirusa na kruzeru Izvor: Rod Rolle / Sipa USA / Profimedia

Luksuzni kruzer "Ruby Princess" koji je u vlasništvu kompanije "Princess Cruises" nalazi se trenutno usidren kod obale San Franciska u Kaliforniji u Sjedinjenim Američkim Državama zbog više od 100 putnika i 20 članova posade koji su prijavili simptome norovirusa, piše britanski "San". Epidemija ovog virusa izbila je početkom maja ove godine na kruzeru "Ambition" na kom je tada preminuo stariji muškarac (92), ali nije zvanično potvrđeno da je to uzrok smrti.

Kruzer "Ambition" bio je tada usidren u Bordou u Francuskoj sa 1.233 putnika i 514 članova posade. U vrijeme izbijanja norovirusa (gastroenteritis - stomačni grip) na kruzeru "Ambition" nije bilo posebih mjera obezbjeđenja, dok je kruzer "Ruby Princess", koji je trenutno kod San Franciska, bio na krstarenju koje je trajalo 20 dana i usput je imao stanice na Aljasci i u Britanskoj Kolumbiji.

Pogledajte fotografije kruzera "Ambition" na kom je izbila epidemija norovirusa u maju ove godine

Luksuzni kruzer "Ruby Princess" je isplovio 12. juna, a vratio se u Sjedinjene Države 2. jula. Zaraza je prijavljena 28. juna prema informacijama američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Na kruzeru je 3.032 putnika na brodu, a 102 osobe su prijavile zdravstvene tegobe. Simptomi su potvrđeni kod 23 od ukupno 1.144 člana posade. 

Pojačane su mjere kontrole i sanitarnog protokola na brodu. Od tog trenutka je opao broj novih slučajeva.

Pogledajte fotografije sa kruzera "Ruby Princess" koji je usidren u Kaliforniji zbog izbijanja norovirusa

Šta je norovirus?

Norovirus je izuzetno zarazan virus koji izaziva akutni gastroenteritis (stomačni grip), praćen naglom mučninom, povraćanjem, jakom dijarejom i grčevima, koji obično prolaze za 1–3 dana. Prenosi se prljavim rukama, kontaminiranom hranom ili bliskim kontaktom, a posebno je učestao zimi.

(Mondo.rs)

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kruzer zaraza virus

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