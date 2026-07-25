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Finansijska injekcija iz Brisela: BiH dobija 140,5 miliona evra bespovratnih sredstava od EU 1

Finansijska injekcija iz Brisela: BiH dobija 140,5 miliona evra bespovratnih sredstava od EU

Autor Haris Krhalić
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Predsjedništvo BiH ratifikovalo je IPA paket za period 2025–2027. godinu, čime je Bosni i Hercegovini odobreno 140,5 miliona evra bespovratnih sredstava EU.

BiH dobija 140,5 miliona evra bespovratnih sredstava EU Izvor: Respiro/Shutterstock

Bosna i Hercegovina dobiće 140,5 miliona evra bespovratnih sredstava iz fondova Evropske unije, nakon što je Predsjedništvo BiH zvanično ratifikovalo novi IPA paket za period od 2025. do 2027. godine.

Ova značajna finansijska podrška namijenjena je ubrzanju procesa usklađivanja Bosne i Hercegovine sa evropskim standardima i propisima. Odobrena sredstva će primarno biti usmjerena na realizaciju projekata održivog ekonomskog razvoja, jačanje kapaciteta i efikasnosti državnih institucija, kao i na sprovođenje ključnih reformskih procesa u zemlji.

Iz sjedišta EU u Sarajevu poručili su da Unija ostaje najdosljedniji partner BiH.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) predstavlja ključni mehanizam kojim EU pomaže državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo. Glavni cilj ovih fondova je unapređenje reformskih procesa, održivi ekonomski razvoj i jačanje vladavine prava.

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Komentari 1

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Mnk

A za uzvrat sta treba da dadnemo? Jos malo litijuma, jos malo vode?

Čitaoci reporteri

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Hvala što ste poslali vijest.

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