Šta će biti sa vozačima sa Zapadnog Balkana zbog EES-a? Brisel ima prijedlog, ali ne i konačno rješenje

Brisel ne nudi rješenje za profesionalne vozače iz regiona, dok dugoročne vize postaju privremeno rješenje u okviru EES sistema

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Evropska komisija i dalje nema sistemsko rješenje za problem profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana koje je nastalo primjenom Sistema ulaska i izlaska (Entry/Exit System - EES), a kao trenutno jedino moguće prelazno rješenje vidi izdavanje dugoročnih viza i boravišnih dozvola koje bi odobravale države članice EU.

Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Bruner izjavio je da je Komisija predložila državama članicama i zemljama Zapadnog Balkana da bilateralno razgovaraju o izdavanju dugoročnih viza za profesionalne vozače, navodeći da je Hrvatska već uspostavila takve sporazume sa pojedinim državama regiona. Prema njegovim riječima, države članice imaju mogućnost da izdaju dugoročne vize ili boravišne dozvole, dok Komisija paralelno radi na dugoročnom rješenju kroz novu viznu politiku EU.

Bruner je istakao da države članice za sada nisu spremne da mijenjaju pravila EES-a, podsjećajući da se pravilo o maksimalnih 90 dana boravka u periodu od 180 dana nije promijenilo, već da novi sistem sada omogućava preciznu evidenciju svih prekoračenja dozvoljenog boravka.

Dodao je da je zbog ovog pitanja razgovarao sa predstavnicima Srbije, Crne Gore i drugih zemalja regiona, kao i sa predstavnicima transportne industrije, ocjenjujući za ENR da aktuelna situacija predstavlja opterećenje i za privredu država Zapadnog Balkana, ali i za evropske kompanije koje se suočavaju sa nedostatkom vozača.

Sistem daje rezultate u oblasti bezbjednosti EES u prvih osam mjeseci primjene zabilježio oko 110 miliona registracija, pri čemu je otkriveno 45.000 slučajeva korišćenja falsifikovanih dokumenata, dok je više od 1.100 osoba odbijeno na granici zbog bezbjednosnih razloga.

Njegove izjave dolaze nakon što su Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Sjeverna Makedonija dale Evropskoj komisiji rok da ponudi sistemski odgovor na problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenskoj zoni.

Predsjednik Udruženja za međunarodni transport Srbije Neđo Mandić rekao je da je Evropska komisija odgovorila na zajednički zahtjev četiri države, ali da u odgovoru nije ponudila konkretno rješenje.

Kako je naveo, Komisija i dalje razmatra mogućnost korišćenja viza tipa D kao prelaznog modela, ali više ne potvrđuje da bi one u potpunosti riješile problem. Ostaje nejasno da li bi vozači sa tom vizom mogli da borave duže samo u državi koja ju je izdala ili bi to važilo i za ostale zemlje Šengenskog prostora.

Prema tumačenju koje su prevoznici dobili, viza tipa D omogućila bi neograničen boravak u državi izdavanja, dok bi u svim ostalim državama i dalje važilo pravilo od 90 dana u periodu od 180 dana.

Zbog toga transportna udruženja nastavljaju da insistiraju na uvođenju ovog modela kao privremenog rješenja do usvajanja trajnih izmjena evropskih propisa.

(EUpravo zato.rs)